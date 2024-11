Váralja 21 perce

Az ország legkülönlegesebb Mikulásháza idén is várja látogatóit (galéria)

A váraljai Mikulás Háza idén is megnyitja kapuit, hogy mosolyt csaljon kicsik és nagyok arcára egyaránt. Az országosan ismertté vált Mikulásház díszítésének Gűth Balázs már neki is állt, így idén is a karácsonyi időszak egyik legszívmelengetőbb helyszínévé válik. Természetesen különleges meglepetésekből most sem lesz hiány, és Balázs azt is elárulta, mi lesz a Mesekert idei témája.

Gűth Balázs idén is szívvel-lélekkel készíti a Mikulásházat Fotó: Makovics Kornél

Idén is elérkezett az év legvarázslatosabb időszaka, amikor ismét felgyúlnak a fények a mesés Mikulásházban. A Mikulás-váró hangulat idén sem marad el, és a látogatók ismét feledhetetlen élményekkel gazdagodhatnak Váralja szívében, ahol a karácsonyi csoda színesebbnél színesebb programokkal várja a családokat. Gűth Balázs idén is szívvel-lélekkel készíti a Mikulásházat

Fotó: Makovics Kornél Az ország egyik legkiemelkedőbb Mikulásháza idén is egy igazán varázslatos mesevilágot tár elénk. Míg tavaly Csipkerózsika várta a látogatókat a Mesekertben, idén Hamupipőke jelenetét eleveníti meg. A klasszikus történet jól ismert bája most karácsonyi díszben kel életre, a látogatók pedig testközelből csodálhatják meg a hercegnő történetét, miközben átjárja őket az ünnepi hangulat varázsa. Emlékezés és újítás a Mikulásházban Balázs minden évben új ötletekkel gazdagítja a Mikulásházat, de az idei esztendő egyik legkülönlegesebb újítása egy érzelmekkel átitatott gesztus. Egy új karácsonyfa került a házba, amely Balázs idén elhunyt édesanyjának és nagybátyjának állít emléket. A fa díszei között megtalálhatók az édesanyja gyönyörű, különleges üvegből készült karácsonyfadíszei, valamint gombák, amelyek a család emlékeit idézik fel. Adventi programok és gyermekkacaj A Mikulásház idén nem csupán a mesebeli díszletekkel varázsolja el a látogatókat, hanem különleges adventi programokkal is készül a tavalyihoz hasonlóan. Advent két vasárnapján is élet költözik a házba: énekes produkciók hangolják az érdeklődőket az ünnepekre, és Ribizli bohóc is ellátogat Váraljára, hogy megnevettesse a gyerekeket. Az örömteli kacajok és a közös éneklések garantáltan felejthetetlen élményeket hoznak mindenki számára. – Számításaim szerint közel negyven-ötvenezer LED-et fogok felhasználni a díszítéshez idén – válaszolta kérdésünkre Gűth Balázs. A Mikulásház díszítése tulajdonképpen már majdnem kész van, a tökhintó, ha az időjárás kegyes lesz, már a héten elkészül. A Mesekert idén Hamupipőke történetét eleveníti meg

Fotó: Makovics Kornél Egy álom, amely évről évre gazdagodik Gűth Balázs Mikulás Háza nem csupán egy hely, hanem egy álom, amelyet minden évben újra és újra valóra vált. A szeretettel, kreativitással és emlékezéssel átszőtt élmény nemcsak a karácsonyi hangulatot idézi meg, hanem azt a különleges közösségi érzést is, amely összeköt minket az ünnepek alatt. Ha még nem járt Váralján, idén mindenképp érdemes ellátogatnia a Mikulás Házába. Hamupipőke története, a szívből jövő emlékek és a karácsony csodája biztosan elfogja varázsolni az egész családot!

Mikulásház Váralján 2024. Fotók: Makovics Kornél

