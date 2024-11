Tolna vármegyében utoljára 2012-ben, azaz huszonkét éve volt utoljára igazi hideg, februárban. Akkor a hónap első két hetében még mínusz 19 fokot is mértek, volt hó és havazás is. Ha minden idők leghidegebb tele jelzőt nem is érdemelte ki ez az év, a feljegyzésekben az utolsó hideg télként szerepel.

Minden idők leghidegebb tele 1709-ben volt, az előrejelzés szerint, az idén egy örvény okoz majd szokatlan hideget hazánkban

Forrás: Shutterstock/illusztráció

Minden idők leghidegebb tele volt, emberek ezrei haltak meg

Olyan szélsőségesen hideg időjárás köszöntött Európára 1709-ben, amely az elmúlt 500 év leghidegebb európai telének számít. 1709. január 5-én William Derham tudós és teológus ebben az éveben mínusz 12 Celsius-fokos hőmérsékletet mért az angliai London közelében, ami a legalacsonyabb érték volt az 1697-ben kezdődött feljegyzések óta. Más, Európa-szerte mért hőmérsékleti értékek elérték a mínusz 20 fokot is.

Emberek ezrei haltak meg, és a körülményeket tovább rontotta, hogy a tél két nagy háború idején történt: a skandináviai nagy északi háború és a spanyol örökösödési háború alatt.

A nagy fagy váratlanul érte az embereket, hiszen akkoriban még nem léteztek időjárás-előrejelzések. A hideg hirtelen, egyik napról a másikra köszöntött be. A havazás elkezdődött és nem akart elállni.

Az extrém hideg leginkább Franciaországot érintette. Két héten át havazott, és az átlaghőmérséklet volt mínusz 20 fok. Nem volt idő felkészülni, ezrek haltak meg hipotermiában, mire megérkezett a segítség. Az időjárás az állatokat sem kímélte. A folyók, a csatornahálózat és a kikötők befagytak. Párizst három hónapig elzárta a hó, a lakókhoz nem jutott el az utánpótlás. A hó az egész kontinensen elzárta az utakat. Németország meleg forrásai is befagytak, ahogy Amszterdam csatornái, Svájc tavai is.

Szokatlanul erős sarki örvény és a keletről érkező erős hideg szél okozta a hideget

Az éghajlati feljegyzések tanulmányozásának köszönhetően ma már tudják a kutatók, hogy a keletről érkező szokatlanul erős szelek és a szokatlanul erős sarki örvény együttesen észak felé tolták el a sugáráramlatot, lehetővé téve, hogy extrém hideg levegő terjedjen el Európában. Hatással volt az időjárásra a vulkáni tevékenység is, ugyanis a Szicília keleti partjainál található Etna 1708 végén kitört, hamut és kén-dioxid-részecskéket juttatva a légkörbe. Amikor hamu kerül a légkörbe, az lehűti az óceán vizét, mivel megakadályozza, hogy a napfény felmelegítse azt. A tudósok szerint ez az időszak globális lehűlést okozott, ami hozzájárulhatott az Európában tapasztalt szélsőséges hideghez.