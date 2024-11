Beréti Zsolt vállalkozó, a Tolna Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke szerint a béremelés elfogadható cél, azonban a tempó erőltetett lehet a következő három évre nézve, amennyiben nem társul hozzá releváns gazdasági növekedés és nem biztos, hogy minden vállalkozás képes alkalmazkodni hozzá.

A béremelés vegyes érzéseket vált ki a vállalkozói szférában

Forrás: vg.hu

– A kilenc százalékos emelés még kezelhető, de ha a közterhek csökkenése nem jár párhuzamosan béremeléssel, komoly feszültségek keletkezhetnek. Ráadásul inflációgerjesztő hatása van – vélekedik. Nem feltétlenül a termelékenység növelése a cél, hanem az, hogy a gazdaság fejlődésével a vállalkozások munkabér-támogatás révén stabilabb helyzetbe kerüljenek. Ez elengedhetetlen ahhoz, hogy a béreket ki lehessen gazdálkodni.

Hatás az alkalmazottakra: motiváció vagy kényszer?

A béremelések hatása az alkalmazottak motivációjára és elégedettségére is megosztó kérdés. Bár a magasabb bérek elvileg növelhetik a munkavállalók elégedettségét, Beréti Zsolt szerint ez nem oldja meg a munkaerőpiac alapvető problémáit. – A minimálbér emeléstől nem várható jelentős hatás a munkaerő-megtartásban vagy az új munkavállalók vonzásában, mert nem ez a réteg az, akit érint. A fő gond a képzett munkaerő hiánya. Bár a szakképzési irány most jó, sok fiatal továbbra is külföldre távozik, ahol úgy gondolják jobb lehetőségeket találnak – hangsúlyozta.

Egyúttal kiemelte a szakmák presztízsének fontosságát: „Fontos lenne, hogy a pályaválasztók megértsék, egy szakmának van presztízse, és számos előnnyel jár, ha valaki itthon talál munkát. Nem kell utazni, a család közelében maradhatnak – ez nagy érték. Egy jó szakember vállalkozóként tud olyan jól keresni, mintha nyugaton alkalmazottként végezné a munkáját.”

Infláció és vásárlóerő: kihívások a gazdasági egyensúlyban

A béremelések inflációra gyakorolt hatása szintén vitatott. A vállalkozó szerint a béremelés csak akkor fenntartható, ha a cégek több bevételt tudnak termelni. – Ha a bérek emelkednek, de a bevételek nem növekednek arányosan, az nehéz helyzetbe hozhatja a vállalkozásokat – figyelmeztet.