A Mathias Corvinus Collegium hangsúlyt helyez a képzésre

A Mathias Corvinus Collegium szombat délelőtti programja során a képzőművészettel kapcsolatos ismereteket Sztrányay Mónika képzőművész, oktató közvetíti. Zalaegerszegről jött, s az elmélet után a gyakorlatban segíti önarcképet rajzolókat. Magyarázza, hogy a különféle vonalak, árnyalatok, színek miféle érzéseket, hangulatokat tükröznek. A műalkotások lehetőséget teremtenek arra is, hogy egy pillanatra megálljunk, megfigyeljük önmagunkat és a minket körülvevő világot. A kortárs művészet rólunk szól, saját korunk vizuális kultúráját és kérdéseit ismerhetjük fel benne. A kurzuson a műalkotások megfigyelésén kívül pedig a diákok maguk is alkotnak.

A Mathias Corvinus Collegium hangsúlyt helyez a fiatalok képzésére. Fotó: A szerző fotója

A másik teremben röpködnek a szakszavak. A hetedikesek Vecsei Ákos villamosmérnök, az MCC oktatója segítségével gyarapítják internetes tudásukat, ismerkednek a rohamosan fejlődő, az élet minden területét behálózó, formáló, az okosotthonokat is működtető Internet of Things, az IOT, magyarul a Dolgok Internetével. Mert ma már a gépek az interneten egymással beszélgetnek, már egymással kommunikál az okosóránk és a telefonunk, de már teszi ezt az autónk és a garázskapu, vagy akár összes háztartási gépünk. De hogy magunknál tudjuk tartani az irányítást, segít ebben az IOT kurzus is.

Most a diákok most egy villanyrendőrökből, hivatalos néven közlekedés lámpákból álló hálózat összehangolt működést, vezérlését programozzák. Tanulják, milyen módon lehet kapcsolódni az internetre, s milyen távvezérlési lehetőségeket lehet segítségével megvalósítani, ezesetben a villanyrendőrök megfelelő működtetésével a közlekedést segítő zöldhullámot megvalósítani. A hatodikosok termében Szlivka Zsolt, az MCC oktatója grafikonokat vetít a táblára.

Hogyan alakultak az olajárak. Aztán szó lesz az árfolyamokról, a különféle pénzekről, arról hogyan lehetne megduplázni a meglévő vagyont. S a programban szerepel, hogy mit lehet tanulni a nagy gazdasági világválságokból, és az is, hogyan lehetnének sikeres vállalkozók. Ebben segít, hogy élethű gazdaságszimulációs társasjátékon keresztül megismerik a vállalkozások világát.