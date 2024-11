Győriné Szabó Gabriella, mint szervező elmonda, hogy annak idején, azaz 1984-ben huszonnyolcan végeztek. Ez alkalommal, azaz a múlt hét végén szombaton húszan üdvözölték egymást. Először is az iskolai fala között, ahol Rózsa Lászlóné pedagógus tartott rendkívüli osztályfőnöki órát egykori tanítványainak. A résztvevők felidézték emlékeiket, melyek évtizedek elteltével is elevenen élnek mindannyiukban. A diáktörténetek később már a közös vacsorán folytatódtak és a csapat tagjai megállapodtak egymással abban, hogy lehetőség szerint öt esztendő múlva, akárcsak most, újból körül ülik a fehér asztalt.

Negyven év elteltével találkoztak egymással az egykori iskolások

Fotó: Beküldött fotó