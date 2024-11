Évtizedekkel ezelőtt még egyszerűbb volt az élet. A dohányos csak rágyújtott egy szál cigire, vagy magának sodorta a cigarettáját, esetleg kipróbálta a szivart. Drágának találtuk a néhány száz forintos cigarettákat, szívtuk az olcsó Sophianae cigit, menők voltunk a drága Marlboro-val. A középkategóriás cigarettamárkákat is szívesen fogyasztottuk. Aztán jöttek a drágulások, a cigarettadobozokon is elhelyezett rémisztő, a dohányzás káros hatásait láttató fotók. Voltak, akik áttértek az olcsóbb szivarkára, és voltak, akik végleg abbahagyták a dohányzást. A slágertermék, a nikotinpárna még az idei évben sem túl ismert széles körben, sőt, sokan azt sem tudják miről is van szó.

Nikotinpárna: egy újabb őrület

Akik azonban mindenáron ragaszkodtak a dohányzás nyújtotta élményekhez, „belesimultak” az új árakba. Ezután érkeztek 2013-ban a Nemzeti Dohányboltok, és az egyre szélesebb kínálat. Ma már kétezer forint körül van egy doboz cigaretta ára. Bár a nemdohányzók 2024-ben könnyedén felismerik és meg tudják különböztetni a hagyományos cigitől a szivart, a szivarkát – az már közel sem biztos, hogy felismernek egy dohányhevítő készüléket, vagy akár a nikotinpárnát. Az idei nyári dohányrendelet-módosítás szabályozza, hogy egy dobozban maximum húsz nikotinpárna lehet. A nikotintartalmat nikotintasakonként tizenhét milligrammban maximalizálták. A dobozok gyermekbiztos csomagolásúak.

Dohány és drágaság

Az új kedvenc nikotinpárna-típus egy kis színes, kerek dobozban van. Van citromos, cseresznyés, narancsos ízben, az ára közel kétezer forint. A gyártó ajánlása szerint a nikotinpárna a cigarettázás, a hevítés vagy az e-cigaretta alternatívájaként használható. Mások zavarása nélkül. Bárhol. Miközben a dohányfüstben található káros anyagok is elkerülhetők. A nikotinpárnát a dobozból kivéve a felső ajak és az íny közé kell helyezni. A nikotin felszívódásának jele a bizsergető érzés. Egy nikotinpárna egy alkalommal és legfeljebb fél óráig használható, ezután a használt nikotinpárnát a legközelebbi kukába kell kidobni, vagy a doboza erre a célra szolgáló részébe helyezni. A nikotinpárnát semmilyen esetben nem szabad lenyelni!