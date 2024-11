Kétszázötvenezer magyart hurcoltak a Gulágra

A történet a Donyec-medencében, Donbászban játszódik, ott, ahol most háború van. Kétszázötvenezer magyart hurcoltak ide, válogatott kínzásokat kellett átélniük a rabszolgamunka mellett. Sokáig nem foglalkoztak a történészek sem azzal, mi is történt a Gulágon, később a helytörténészek kezdték el feltárni. Köbli Norbert elmondta, amikor a filmet készítették azt hitte, hogy csak a magyarokat érdekli majd. Pár év múlva kiderült, ez a filmje lett a legsikeresebb. Több díjat is kaptak, többek között Gera Marina, a film női főszereplője nyerte el a Nemzetközi Emmy-díjat.

A díszterem előterében egy kiállítás fogadta az érdeklődőket

A rendezvényre eljött Havasi János fia, Havasi Dániel is, aki rendező, operatőr. Ő csak annyit mondott, a film önmagáért beszél. A vetítés végén szívesen válaszol az érdeklődők kérdéseire. Egy meglepetéssel zárult a vetítés előtti beszélgetés, Fodor Ákos olajfestményt ajándékozott Köbli Norbertnek, mely emlékezteti a forgatókönyvírót az Örök tél munkálataira. Érdemes megjegyezni azt is, hogy a díszterem előterében egy kiállítás fogadta az érdeklődőket, régi fényképeken a málenkij robot, a munkatáborok hétköznapi életéről fotók, a fásult, megkínzott hazatérőkről képek.