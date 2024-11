Szijjártó Péter bejelentése 5 perce

Paksi atomerőmű, újabb fontos mérföldkővel

Zöld utat kapott a biztonsági jelentés. Paks 2 első beton öntése a jövő év elején már meg is történhet. A miniszter jelentette be a jó hírt és képet adott a az atomvárosban gőzerővel zajló építkezésről is.

Szeri Árpád Szeri Árpád

A leendő paksi atomerőmű előzetes biztonsági jelentését jóváhagyta az Országos Atomenergia Hivatal. A jó hírt a legnagyobb közösségi oldalon jelentette be nemrég Szijjártó Péter. A paksi atomerőmű bővítésével kapcsolatos jó hírt Szijjártó Péter jelentette be

Fotó: Mártonfai Dénes – Az elfogadás azt jelenti, hogy megkaptuk az engedélyt arra, hogy Paks2 úgynevezett első beton öntése megtörténhessen – tette hozzá a tárca vezetője. – Ez az egyik legfontosabb mérföldkő egy nukleáris létesítmény építése során. Ennek az előzetes biztonsági jelentésnek az elkészítéséhez szükséges volt a résfal megépítése és szükséges volt begyűjteni a talaj szilárdítás során eddig keletkezett tapasztalatokat is. Ez egy komoly dokumentum, félmillió oldal összességében és a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség sztenderdjei szerint ezen engedély azt is jelenti, hogy az első beton öntése nyomán ez az atomerőmű már hivatalosan is építés alatt álló nukleáris létesítménynek minősül. Az első beton öntésére a jövő elején kerülhet majd sor. Paksi atomerőmű: gigaprojekt az EU területén Szijjártó Péter aláhúzta: – A paksi atomerőmű a legnagyobb létesítési engedéllyel rendelkező nukleáris projekt ma az Európai Unió területén. A munka területen már ezren dolgoznak. Zajlik a talaj kiemelés huszonhárom méteres mélységig és a talaj szilárdítás során a földbe lefúrni szükséges hetvenötezer cölöp közül harminckilencezer már a földben van. Tehát a lényeg: az Országos Atomenergia Hivatal hivatal jóváhagyta az előzetes biztonsági jelentésünket, ez azt jelenti, hogy Paks2 első beton öntése a jövő év elején meg tud történni.

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!