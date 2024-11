Reggel a városközpont nyugodtnak mondható, rutinszerű nyüzsgését iskolai osztályok vidám vonulása pezsdítette fel. Nem volt nehéz kitalálni, hogy valami különleges történik. Azok, akik gyanútlanul kortyolták a reggeli kávéjukat, talán arra gondoltak: „Valami új fesztivál van a városban?” A válasz ennél bonyolultabb: a pályaválasztási kiállítás élénk forgataga hívogatta a diákokat, akik kíváncsian és izgatottan érkeztek, hogy közelebb kerüljenek álmaik szakmájához. Bizony, nyakig benne vagyunk a pályaválasztás időszakában.

Pályaválasztás - a boci igazi aduász volt a Csapótól, és élvezte a diákok nyüzsgését is

Fotó: Mártonfai Dénes

Pályaválasztás és a diákok tapasztalatai

Ahogy a Babits Mihály Kulturális Központ környéke megtelt érdeklődőkkel, a standok előtt izgatott beszélgetések forgatagába csöppenünk. Az I. Béla Gimnázium standjánál Bettini Lorenzo, az intézmény diákigazgatója büszkén mesélte: „Nagyon kíváncsiak a fiatalok, amit jó látni. Jöttek hatodikosok, hetedikesek, nyolcadikosok is, városból és faluból egyaránt. Mi pedig próbáljuk meggyőzni őket a programjainkkal, tanárainkkal és élményeinkkel, hogy a Béla a legjobb választás.”

A Tolna Vármegyei Szakképzési Centrum standjai lenyűgöző eszközökkel csalogatták a diákokat: az ételnyomtató és a hegesztő szimulátor igazi szenzációnak számítanak még egy újságírónak is. Ilyenkor kissé sajnálja is az ember, hogy a pályaválasztás már mérföldekkel van mögötte élete idővonalán. Mennyi lehetőség és kínálat áll a mostani diákok rendelkezésére! Beáta, a Gyönki Hegyhát Általános Iskola nyolcadikosa, mosolyogva mondja: „Szerettem volna megismerni a szakács foglalkozást, és igen, megtaláltam a standot! Megmutatták, hogyan kell fogni a kést például, apróbb fogásokat mutattak a felsőbbévesek, és tetszett. Most már biztosan szakácsnak szeretnék menni.”

Rita, a Csapó suli tizenegyedikes diákja, akiről tanára azt mondta, igazi suttogó, nagyon ért az állatok nyelvén. Erről mi is meggyőződhettünk, hiszen a Csapóból egy kisborjú is érkezett a kiállítrásra, Rita pedig pillanatok alatt megnyugtatta a kavalkád miatt az elején még kissé megszeppent állatot. – Már régen tudtam, hogy a Csapó Dániel Technikum a legjobb választás nekem – meséli Rita. – Nagypapám is itt tanult, és most én is követem a családi hagyományt. Az állatok mindig vonzottak, és a gyakorlatok, az új tanműhelyek, valamint az oktatók rendkívül támogatóak.