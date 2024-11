Küldj karácsonyi csomagot egy börtönben lévő embernek! A Mécses Szeretetszolgálat felhívása évről-évre megjelenik ilyentájt, de most csatlakozott az országos kezdeményezéshez első alkalommal három Tolna vármegyei aktivista is. Ha valaki vállalja, rendszeres levelezőpartnere is lehet egy rabnak, az anonimitás biztosításával. Nem tudhatja az elítélt, hogy kitől kapja a küldeményeket. Csak egy keresztnév utal a feladóra. Lehet, hogy egy szekszárdi közreműködő egy váci rabbal levelezget. A börtönpasztorációs szolgálat országos elnöke Tarján Gabriella. Vele beszélgettünk.

Tarján Gabriella a Mécses Szeretetszolgálat vezetője (Beküldött fotó)

– Mióta működnek?

– A Mécses Szeretetszolgálatot 33 éve alapította Majzik Mátyás diakónus Szegeden. Az első helyszín a Csillag börtön volt, aztán folyamatosan bővült a kör. Oda küldünk ajándékcsomagokat, oda szervezünk levelezőpartnereket, ahol azt a börtönlelkészek kérik, illetve az intézetvezető engedélyezi. Csomagokat általában 18-20 börtönbe juttatunk, postai úton. Az idei igény összesen 950 csomag. Egy intézménybe maximum százat küldünk. Olyan fogvatartottak kapják ezeket, akiknek nincs hozzátartozójuk.

– Hogyan lehet részt venni az adakozásban?

– Vannak, akik pénzzel támogatják az ügyet s így össze tudjuk állítani a szerény ajándékcsomagokat. December 8-ig várjuk a felajánlásokat, információ a [email protected] címen kérhető. Tartalmaznak a csomagjaink édességet, kávét, teát és egy katolikus zsebnaptárt. De ennél is fontosabb az üzenet, amit megfogalmaznak a Mécses tagjai. A személyes jókívánság egészen más, mintha kinyomtatnánk 950 egyforma képeslapot.

– Már Tolna vármegyeiek is csatlakoztak önökhöz. Mindenütt vannak tagjaik?

– Körülbelül kétszáz tagunk van szanaszét az országban. Legtöbben Szegeden, ahol indult ez a munka. Ebben a szolgálatban az a jó, hogy bárhonnan végezhető. Sokan folytatnak anonim levelezést egy-egy fogvatartottal, hosszú távon. Van, aki már 24 éve levelez ugyanazzal a rabbal. Személyes kapcsolat van köztük, név és cím megadása nélkül. Keresztneveket használnak. Nehéz feladat az önkéntes számára egy élő, emberi kapcsolat fenntartása, tudván, hogy a levelezés abbahagyása nagy törés lehet annak, akinek ez az egyetlen kapaszkodója a külvilág felé.