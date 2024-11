A naspolya nem kifejezetten szép gyümölcs, nem lehet frissen fogyasztani, és ősz végére – leszedés után, utólag – érik be igazán. A naspolya a rózsavirágúak rendjébe tartozik, igazi rákellenes csodagyümölcs. Az alma, a birsalma és a körte rokona, feltehetőleg Közép-Ázsiából származik.

Rákellenes csodagyümölcs a naspolya, a cékla után ebben van a legtöbb antioxidáns

Fotó: Frank Yvette / Forrás: MW/illusztráció

Rákellenes csodagyümölcs, tele vitaminokkal

Korábban hazánkban is nagyon elterjedt volt, mert nagyon ellenálló fajta. Egy igazi csodagyümölcs: gazdag ásványi anyagokban (réz, cink, mangán, magnézium, vas, kálium és kalcium) és vitaminokban (B1 és C). Utóbbiból az almafélék közül a legtöbbet tartalmazza. Megtalálható benne az A-vitamin előanyaga, a karotin is. Antioxidáns tartalmánál fogva serkenti természetes védekező rendszerünket. Megköti a vastagbélben lévő mérgező anyagokat, így segít megőrizni a vastagbél nyálkahártyájának egészségét.

A kutatások kimutatták, hogy a gyümölcsökből származó antioxidánsokat (fenolokat és flavonoidokat) összefüggésbe hozták a szívbetegségek, egyes rákos megbetegedések vagy az életkorral összefüggő degeneratív betegségek előfordulásának csökkenésével.

A népi gyógyászatban kérgének főzetével vérzéseket csillapítottak, magjainak főzete pedig vesekőhajtásra alkalmas.

Mindezek ellenére egyre kevesebb naspolyafát lehet látni a kertekben. Ebben az is közrejátszik, hogy a déligyümölcsök behozatalával télen is nagyon gazdag a gyümölcsválaszték. A másik ok, hogy nem egyszerű a naspolya érése. Ha kint hagyjuk a fán, hogy beérjen, akkor a fagyos éjszakák után sok gyümölcs lehullhat. Ezért még az erősebb fagyok előtt le kell szedni, majd szellős, sötét, hűvös helyen tárolni, amíg meg nem puhul.