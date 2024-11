Teol.hu videó 1 órája

Rákgyilkos zöldségből készült saláta (videóval)

Most van a szezonja a céklának.Több tudományos kísérlet is bebizonyította, hogy rosttartalmának köszönhetően ez a zöldség segít megtisztítani a szervezetet azáltal, hogy elszállítja a méreganyagokat, a felesleges cukrot és zsírt. Rákgyilkosként is ismert zöldség a cékla.

Mauthner Ilona Mauthner Ilona

Olvasóink között nagy sikere volt a cékláról írt cikknek, ez ösztönzött bennünket arra, hogy arra biztassuk olvasóinkat, készítsenek el velünk együtt egy finom céklasalátát. A művelet mindössze negyed órát vette igénybe. Rákgyilkosként ismert zöldségből negyed óra alatt elkészül a saláta, igazi vitaminbomba. Forrás: Shutterstock/illusztráció Javítja a szív- és érrendszeri egészséget, rákgyilkosként is ismert Érdemes újból leírni, hogy a cékla egy igazi csoda zöldség. Csökkenti a vér koleszterinszintjét, nitráttartalma miatt gyakran használják vérnyomás csökkentésre, ami serkenti a nitrogén-oxid termelést. Rákgyilkosként is ismert zöldség a cékla, piros pigmentje antioxidáns. Ez a pigment javítja a szív- és érrendszeri egészséget és védi a sejteket a károsodástól. Tele van ásványi anyagokkal, vassal és vitaminokkal, nem mellesleg sok jótékony hatással is bír. Többek között jót tesz a bőrnek, gyulladáscsökkentő hatása van, kiváló a vérszegénységre, valamint zsírégető és méregtelenítő hatása is van, segíthet a rák megelőzésében. A szekszárdi piacon kilóját 250 - 320 forint között kínálták, tehát nem egy drága zöldségről van szó. Ha már kialakult a daganat, segíthet a céklalé Ha már a daganat kialakult, a kezelések alternatív terápiájaként érdemes a nyers céklalé vagy a cékla valamilyen formában történő fogyasztása. Nem csak a daganatos sejtek terjedését, de növekedését is lelassíthatja. Egy amerikai kutatás megállapította, hogy a prosztata- és mellrákkal küzdő betegeknek adagolt céklából származó vörös festékanyag 12,5 százalékkal lassította a tumorsejtek növekedését.

