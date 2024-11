Különösen a kisgyermekes anyukák örülnek annak, ha a napi nyolc óra helyett a munkahelyükkel meg tudnak állapodni abban, hogy négy vagy hat órát dolgoznak. De van, hogy a vállalkozó vagy az adott cég kezdeményezi, hogy részmunkaidő után fizeti a járulékot. A dolgozó pedig csak közvetlenül a munka befejezése előtt szembesül a ténnyel, hogy nagyon alacsony lesz a nyugdíja.

A részmunkaidő sok esetben előnyös a munkavállalónak, de amikor elérkezik a nyugdíjas időszak, kevesebb pénzre számíthat az érintett

Forrás: Shutterstock/illusztráció

Ma már jobban odafigyelnék arra, hogyan jelentett be a munkáltatóm

Érdemes azt is átgondolni, hogy a részmunkaidőben töltött idő miként számít majd bele a nyugdíjra jogosító szolgálati időbe.

– Az egyik munkadóm, egy vállalkozó négy órás munkaidőben jelentett be, ez nyugdíj előtt úgy húsz évvel volt, így nem is foglalkoztam azzal, hogy mit jelent majd ez nekem, ha nyugdíjba megyek. Később sikerült elhelyezkednem egy másik munkahelyen, ott viszont hat órásra jelentettek be. Öt éve mentem nyugdíjba – negyven éves munkaviszony után –, és akkor a meglepetéstől elámultam, mindössze 67 ezer forint lett a nyugdíjam. Először kaptam meg a pénzt a számlámra, egy héttel később az indoklást. Azt hittem, hogy csak előleget küldtek, elvégre negyven évet dolgoztam, és amikor négy órára voltam bejelentve, akkor is hét-nyolc órát kellett a munkahelyemen töltenem. Ma már jobban odafigyelnék arra, hogyan jelentenek be – mondta el a történetét egyik szekszárdi olvasónk.

Bár az öregségi teljes nyugdíjra való jogosultsághoz elegendő húsz év szolgálati idő, a nyugdíj összegénél azonban meghatározó tényező a szolgálati idő hossza. Így nagy jelentősége van annak, hány év szolgálati idő után számítják ki a nyugdíj összegét.

Ha a nyugdíjkorhatárt betöltő személy éppen csak húsz év szolgálati idővel rendelkezik, a nyugdíj összege az alapjául szolgáló havi átlagkereset ötvenhárom százaléka lesz. Ha negyven év szolgálati idővel rendelkezik, akkor a nyugdíj összege az alapjául szolgáló havi átlagkereset nyolcvan százaléka lesz. És minden további szolgálati idő után további két-két százalékkal nő ez a mérték.

A minimálbér összege a döntő a nyugdíj összegének kiszámításánál

Ha a részmunkaidőben való foglalkoztatásnál a kereset eléri a minimálbér összegét, nyugdíj szempontjából nincs jelentősége annak, hogy a kereset alapjául szolgáló munkavégzés nem teljes munkaidőben történik. Ha a kereset nem éri el a minimálbért, már más a helyzet.