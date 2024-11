Az iskola 2.a osztálya november 18-án vett részt a szekszárdi sítanpálya-programon. A gyerekek kipróbálhatták, hogy mennyire jó sítalpakon állni és siklani. Ügyesen vették az „akadályt” és nagyon élvezték a délutáni síoktatást – derült ki az intézmény Facebook oldalára feltöltött bejegyzésből, amihez fotókat és videókat is csatoltak a szerzők.

Igazi kaland volt a gyerekek számára az őszi síoktatás

Forrás: Facebook

Évek óta zajlik síoktatás Szekszárdon

A szekszárdi Bodri Birtokon évek óta működik az a sítanpálya, amit most a gyerekek is kipróbáltak. Ott már 2022-ben is versenyt szerveztek diákoknak.

Az általános iskolás gyerekek kalandjáról készült videós összefoglaló itt tekinthető meg: