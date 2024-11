Idén februárban arról számoltunk be, hogy a Magyar Kézilabda Szövetség Országos Tornaterem Felújítási Programjában több, mint 230 millió forintos pályázati forrásból újulhat meg a vármegyeszékhely sportcsarnoka, csütörtökön viszont a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság rendkívüli ülésén egy új létesítmény tervéről tárgyalt, amit a közgyűlés döntő többséggel elfogadott.

Az új sportcsarnokról szavazott a szekszárdi közgyűlés

Fotó: Mártonfai Dénes

A női élvonalbeli kosárlabda-bajnokságban szereplő Tarr KSC Szekszárdnál folyó komoly szakmai munka elismeréseként a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége társasági adó (tao) támogatás keretében 378 millió forintot különített el új sportcsarnok tervezésére a vármegyeszékhelyen (ekkora összeget egyik férfi és női klub sem kapott).

Szabó Noémi képviselő hozzátette, az új sportcsarnok multifunkcionális lenne, vagyis az új, korszerű, nagyobb és a használói igényeknek jobban megfelelő létesítmény nemcsak kosárlabdázásra lenne alkalmas, hanem a város többi sportágának, mint például a kézilabdának, a cselgáncsnak és a különböző küzdősportoknak is helyet adna.

Magyarország Kormánya 2011-ben vezette be a tao-rendszert, de néhány éve megszüntette annak lehetőségét, hogy társasági adóból sportcsarnok épülhessen, ugyanakkor annak tervezetére lehet támogatást fordítani, mondta dr. Zsikó-Gál Klaudia jegyző. A szekszárdi beruházás két ütemben valósulhat meg, az elsőben a 2024/2025-ös tao-támogatás terhére egy engedélyes terv, a második ütemben pedig kiviteli tervdokumentáció elkészítésére kerülne sor. A város költségvetését nem terhelné a sportcsarnok építése, a munkálatok akkor indulhatnak be, ha a kormány zöld utat ad ennek.

Nem csak a sportcsarnok érett meg a cserére

A multifunkciós sportcsarnokot a jelenlegi labdarúgó stadion helyére tervezik, de ennek építése csak az egyik eleme a sportkomplexum fejlesztésének. Az ezt célzó átfogó terv időszerű és szükséges a városban, hiszen például az 1980-as években épült csarnok mostanra több szempontból is meglehetősen elavultnak számít. A tetőszerkezet több helyen is beázik, ez pedig jelentősen akadályozza a sportéletet, amikor csapadékos az időjárás. Legutóbb 2023 decemberében a Szekszárd–Girona nemzetközi kosárlabda-mérkőzés kezdése csúszott, mert a küzdőtér fölött több ponton is beszivárgott a víz a pályára.