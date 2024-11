Eszközbeszerzésre is fordítható a támogatás egy része

Fotó: beküldött

Hosszútávú tervek és tanulságok

A program nemcsak anyagi biztonságot adott Kúnónak az első évben, hanem segített megalapozni a vállalkozás jövőjét is. – A támogatás és a mentorálás nélkül nehezebb lett volna elindulni, de most már látom, hogy a munkám eredményes – fogalmaz. A kezdő vállalkozónak már most tervei vannak. További képzéseken vesz részt, hogy még több szolgáltatást nyújthasson ügyfeleinek. – A klímaszerelői és villanyszerelői végzettség megszerzése a következő lépés – mondja, céljait pedig világosan látja maga előtt.

– A program nemcsak egy pénzügyi támogatás, hanem egy lehetőség arra, hogy az ember elinduljon az álmai felé – zárja gondolatait Kúnó. Az ő története igazolja, hogy a Start II program tényleg megéri azoknak, akik készek keményen dolgozni és kiaknázni a lehetőségeket.