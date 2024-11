Néhány éve még a válgatott keretet erősítette a fiatal nő. Ez a foró Portugáliában készült. Forrás: Facebook

Megtanult segítséget kérni

Vivien négy évvel ezelőtt, az interneten ismerkedett meg paksi származású párjával, Dániellel. A fiatalok levelezéséből hamar találkozó lett, abból pedig szerelem. Néhány hónap múlva összeköltöztek: előbb a fiú szülővárosában, majd Bonyhádon és Tolnán is béreltek lakást, mielőtt megtalálták volna mostani, szekszárdi otthonukat. Érthető ok miatt fontos volt, hogy a bérház liftes legyen.

Vivien tavaly elindult a Miss Spinner Nemzetközi Kerekesszékes Szépségversenyen. Akkor egy videóban azt mondta,

Azt szeretném közvetíteni az emberek felé, hogy fogadják el önmagukat úgy, ahogy vannak. Az én életem tanulsága pedig – amit kerekesszékesként megtanultam – hogy merjük elfogadni magunkat, és ha olyan helyzetbe kerülünk, akkor merjünk segítséget kérni.

Kérnie pedig kell is. Nem csak – például egy nagytakarításhoz – segítséget. Van, hogy ételt, bútort, vagy gyerekruhát is. Vivienék ugyanis most rendkívül nehéz anyagi körülmények között élnek. A családból csak Dániel dolgozik két műszakban Szekszárdon. Az ott kapott pénzből alig tudják magukat és három éves gyermeküket fenntartani.

Boldogan, de nehéz körülmények között élnek egy szekszárdi bérház harmadik emeleti lakásában. Fotó: Mártonfai Dénes

Közös gyermekük is örökölte a betegséget

A kisfiú ráadásul örökölte Vivien betegségét, így már most láthatóan nehezen jár, így folyamatosan fejlesztésekre kell hordaniuk. Amikor arról kérdezem, miért vállaltak gyermeket, amikor szinte biztos volt, hogy ő is örökli majd a betegséget, az édesanya így válaszol:

Szinte biztosan tudtuk, hogy ő is rendkívüli nehézségekkel néz majd szembe az élete során. Viszont azt is tudtuk, hogy szerető családban meg tudjuk tanítani olyan boldogan megélni ezeket a helyzeteket, mint ahogy engem megtanítottak.

Vivien feladata így egyelőre közös gyermekük ellátása, ám az édesanya minél előbb szeretne kilépni a munkaerőpiacra. Azt tervezik, erre akkor lesz reális esély, amint Danika óvodába megy, vagyis jövő szeptembertől.