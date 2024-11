Tillmann József egy építőiparban dolgozó zenész. Talán így lehetne legpontosabban meghatározni, hogy mivel is tölti napjait, éveit. Télen több fellépést vállal, nyáron meg több gipszkartonszerelést. És ez utóbbiba is belevisz alkalmanként némi művészetet: íves megoldásokat, látványos lámpatesteket hajlítgat az egyébként ridegnek tűnő anyagból. Egy francia világcégtől, a Saint-Gobaintől 2022-ben elnyerte az év legkreatívabb gipszkartonozója címet. Ugyanakkor tangóharmonikásként, sváb hagyományőrző tánccsoportok és kórusok kísérőjeként is kapott elismert. Októberben vette át a Tolna Város Németségéért-díjat.

Tillmann József nemrég Tolna Város Németségéért-díjat kapott A szerző fotója

Egy stoppolás és annak hozadéka

Vannak, akik eltökélten indulnak el a nekik rendelt úton, másokat véletlennek tűnő események terelgetnek.

– Zenészi pályám a honvédségnél kezdett kibontakozni – idézi fel a kezdeteket Tillmann József. – Taszárra vonultam be az akkor még kötelező sorkatonai szolgáltra. Onnan Csopakra, egy tiszti üdülőbe vezényeltek, ahol már a muzsikálás volt a feladatom. Sokszor jártam haza stoppal. Egyszer egy szállodalánc kétyi származású igazgatója, Andorka Sándor vett fel. Ő ajánlott munkát elsőként, Balatonföldváron. Aztán ez a „balatonozás” 14 évig tartott. Közben német énekkarok és tánccsoportok kísérőjeként is dolgoztam a harmonikámmal: Hőgyészen, Szekszárdon, Mözsön, Bátaszéken, Györkönyben, Mórágyon, Bácsalmáson, Németkéren, meg a teveliek és kisdorogiak által létrehozott Wiesental kórusnál. Ezek persze nem egyidőben voltak; némelyikkel máig tart a kapcsolat, másokkal már megszűnt, többnyire azért, mert a hagyományápoló csoport nem működik.

Kétlábon áll, de egyedül dolgozik

Két lábon áll, a szó szoros és átvitt értelmében egyaránt. Zenél és épít. Kétlábon áll, miközben egyedül dolgozik tangóharmonikásként és gipszkartonszerelőként is.

– Szárazépítő vagyok – hangsúlyozza. – Ez olyan szakma, aminek része a gipszkartonszerelés, de annál tágabb. Több a jogosultságunk, több mindenhez értünk; különböző padló- és mennyezetépítő technikákhoz. Én egyedi megoldásokkal, dobozolással, lámpatestkészítéssel, rejtett világítással, gipszkartonmarással is foglalkozom. A Balatontól 2010 környékén jöttem el, pár évet Tamásiban zenéltem, s amellett már bele-belekóstoltam a szárazépítészetbe. Megszereztem a szükséges végzettségeket, és országszerte vállaltam munkákat. Most például Karcagra megyek, aztán Győrbe. Szeretem a mozgást, harmonikásként is sokfelé felléptem. A mözsiekhez például úgy kerültem harminc évvel ezelőtt, hogy az akkori vezetőjük, Glöckner János meghívott egy németországi vendégszereplésre. (Kezdetben a tánccsoport, később az énekkar kísérője lettem.) Két harmonikásuk is volt, de egyik sem vállalta a külföldi utat. Gyorsan felkészültem, és örömmel vettem részt a partnertelepülési kulturális programon.