A hét első munkanapján sikerült beszélnünk a vállalkozóval, aki az ünnepi kivilágítás kihelyezését végzi. Ő akkor azt mondta, kollégáival addig mintegy egy kilométernyi fényforrást helyeztek ki a Garay tér és a Béla király tér között található fasor lombjaira, és már dolgoztak a várfalon található fényforrások üzembehelyezésén is.

Színpompás adventi motívumok fogadják majd a szekszárdiakat

Máté Pétertől azt is megtudtuk, hogy a már felsorolt elemeken kívül idén kültéri, kivilágított adventi motívumok is helyet kapnak majd a Garay tér könyékén. Így például háromdimenziós szarvas, és háromdimenziós fenyőfa, valamint két – szintén háromdimenziós – kúpfenyő is helyet kap a téren. Ezek mellett pedig további két háromdimenziós csillagoszlopban és két díszgömbben is gyönyörködhetnek majd a helyiek.