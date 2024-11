Amikor meglátták, azonnal tudták, hogy ez lesz Szekszárd karácsonyfája

Máté Péter, Szekszárd alpolgármestere, a helyszínen azt mondta, örül annak, hogy Szekszárd idei karácsonyfáját éppen az ő körzetében sikerült megtalálni. A keresés során több „elöltet” is megtekintettek, ám amikor meglátták a most kivágott nordmannt, azonnal tudták, hogy ez lesz a város főterének dísze az adventi időszakban. A politikus kiemelte, hogy ritka az, amikor olyan fenyőfát sikerül találniuk, amit a felajánlók eredetileg is karácsonyfának szántak.