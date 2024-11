Közgyűlés 53 perce

Kérdést intézne Szekszárd vezetőihez? Így teheti meg!

A szekszárdi közgyűlés csütörtöki ülésén a képviselők számos fontos döntést hoztak. A legfontosabb határozatok közé tartozik a decemberi közmeghallgatás bejelentése, ahol a szekszárdiak közvetlenül is megoszthatják észrevételeiket és javaslataikat az önkormányzattal. A szekszárdi közgyűlés tagjai emellett arról is határoztak: több önkormányzati cég élére is ügyvezetői pályázatot írnak ki.

Bencze Péter

A szekszárdi közgyűlés csütörtöki ülésén több fontos döntést hoztak a város életét érintő ügyekben. Decemberben közmeghallgatást tartanak, ahol a lakosság is elmondhatja javaslatait, emellett új ügyvezetői pályázatokat hirdetnek, és ismét megszervezik a nagy népszerűségnek örvendő nyári napközit az iskolás gyermekek számára. A közmeghallgatás időpontjáról és ügyvezetői pályázatok kiírásáról is döntött a szekszárdi közgyűlés

Fotó: Mártonfai Dénes Ekkor mondhatja el javaslatait a szekszárdi közgyűlés tagjainak Szekszárd közgyűlésének tagjai most arról döntöttek, idén decemberben ismét közmeghallgatást tartanak, ahol a lakosok és a helyi szervezetek közérdekű kérdéseiket és javaslataikat oszthatják meg az önkormányzattal. Az esemény helyszíne és pontos időpontja a közgyűlés decemberi rendes ülését követően – december 19-én – várhatóan 17 órakor lesz. Ügyvezetőket keresnek, várják a pályázatokat A napirendi pontok között szerepelt a Babits Mihály Kulturális Központ ügyvezetői pozíciójára kiírandó pályázat is. Az intézmény élére azért kell új vezetőt találni, mert a korábbi igazgató, Berlinger Attila már a város polgármestere. A megbízott ügyvezetői feladatokat pedig december 31-ig Gonda Mária, ügyvezető helyettes látja el. Ezt követően viszont ki kell nevezni egy új igazgatót. A jelentkezők december 15-ig nyújthatják be pályázati anyagikat. A nyertes koncepciót a szekszárdi közgyűlés januári ülésén választják ki. Szintén döntés született a Szekszárdi Sportközpont ügyvezetői pályázatának kiírásáról. Böröcz Máté, az Ifjúsági, Sport és Köznevelési Bizottság elnöke azt javasolta, hogy a beküldött anyagok elbírálásánál előnyt élvezzenek azok a pályázók, akik jogi- közgazdasági- vagy sportszakmai diplomával rendelkeznek. Ezt a tagok végül meg is szavazták. A Böröcz Máté (középen) által javasolt módosítással írják ki a sportközpont ügyvezetőjével kapcsolatos pályázatot

Fotó: Mártonfai Dénes Segítenek tervezhetővé tenni a nyarat a családoknak A közgyűlés döntése értelmében a szekszárdi önkormányzat jövő nyáron is megszervezi a nyári napközit az általános iskolásoknak, amely több száz gyerek számára biztosít felügyeletet és tartalmas programokat. A napközi programjai a szünidő első napjától, július 1-től kezdődnek, és augusztus 16-ig folytatódnak. A szekszárdi általános iskolák több helyszínen biztosítanak programokat, így a gyerekek július első hetében a Babits Mihály Általános Iskolában, majd a Garay János, Dienes Valéria és Baka István Általános Iskolákban is tartalmasan tölthetik idejüket. Bencze Péter

A programra való jelentkezést a szekszárdi általános iskolák koordinálják, és a felügyelet elsősorban az alsó tagozatos, szekszárdi lakhelyű diákok számára érhető el, de kivételes esetben vidéki gyerekeket és felsőbb évfolyamosokat is fogadnak.

