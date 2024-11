A szekszárdi piac az ünnepi készülődés hangulatában fogadja a látogatót. A hús-és hentesáru-, és mézes standok kínálata mellett a dió és a tarkabab ára is beszédtéma. Míg egyes vásárlók már most igyekeznek beszerezni az ünnepi sütni-főzni valót, mások korainak tartják még a beszerzéseket és a készülődést karácsonyra.

A szekszárdi piac most hétvégén is forgalmas. Sokan elkezdték beszerezni az ünnepi fogásokhoz az alapanyagokat Fotó: Mártonfai Dénes

Szekszárdi piac körkép- aranyárban a töpörtyű és a dió

A füstölt árukat kínáló standok hívogatóak, de sokan nem engedhetik meg maguknak a drágább készítményeket. Vannak, akik alapanyagot vesznek és karácsonyra elkészítik maguk az ünnepi menü hozzávalóit, így tudnak spórolni. Egy kiló töpörtyűért akár 5000 forintot is elkérnek, a dió ára pedig szintén az egekben van: az idei termés 5000 forintba kerül kilónként, míg a tavalyi diót 3500 forintért adják. A tarkabab ára is megugrott, 4000 forintért kínálják kilónként. A mézesek is kitettek magukért: különféle kiszerelésben kínálták portékáikat, hogy mindenki megtalálja a pénztárcájának megfelelőt. A méz ára 1500 és 5000 forint között mozog, attól függően, hogy milyen fajta és melyik termelőtől származik.

A disznóságok jól fogytak, vitték a kolbászt, a sonkát, és a húzós ára ellenére a töpörtyűt is. Fotó: Mártonfai Dénes

Megosztott vélemények az árakról és az ünnepi készülődésről

Az árak sokakat gondolkodóba ejtenek. „Évek óta zsírszalonnát veszek, és otthon sütöm ki, így lesz disznózsír és töpörtyű is, amit a család imád. De 5000 forintot nem adok egy kiló töpörtyűért” – mondta el Katalin, aki rendszeres piaclátogató. Hozzátette: „Régen ez volt a legolcsóbb hentesáru, most meg luxuscikk lett.” A zsírszalonna még olcsóbbnak mondható, egy kilóért 1000-1500 forintot kérnek.

Egy másik vásárló, Erzsébet, már apránként elkezdte az ünnepi készülődést. „Minden héten veszek valamit, így decemberre nem lesz egyszerre akkora kiadás. Ma kolbászt és mézet vettem, legközelebb a diót veszem meg” – mondta. Ezzel szemben József szerint még túl korai az ünnepi készülődés. „A karácsony még odébb van, ráérünk” – vélte. A szekszárdi piac nyüzsgő forgatagában az árusok és a vásárlók eltérően vélekednek a készülődés időzítéséről és az árak alakulásáról. Egy biztos: a piacon mindent megtalálni, ami egy klasszikus karácsonyi asztalra kerülhet.