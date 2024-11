A két medencét ugyanis vízzel töltötték fel a szakemberek. Arra kíváncsiak, hogy a hatalmas medrek milyen nyomást képesek elbírni. Ottjártunkkor a közgyűlés tagjai, a polgármesteri hivatal munkatársai és a kivitelező cégek képviselői közül többen is bejárták a hatalmas komplexumot. A szekszárdi uszoda falain belül folyamatosan zajlanak a munkák.

Berlinger Attila polgármester (balról), Máté Péter alpolgármester és Csehi Lóránt, a VEMÉPSZER projektvezetője a bejáráson Fotó: Mártonfai Dénes

Folyamatosan dolgoznak a szekszárdi uszoda építésén

Idén májusban számoltunk be arról, hogy Nyul Zoltán, az Építési és Közlekedési Minisztérium államtitkára a helyszínen járva azt mondta, jövő év szeptemberére készül el az uszoda, mintegy 3,2 milliárd forintos állami ráfordítással. A szakpolitikus arról is beszélt, különösen nagy gondot fordítanak majd az energiahatékonyságra, hiszen a későbbi üzemeltetés csak így lehet gazdaságos. Amint korábban megírtuk, az állam 60 százalékos készültség mellett vette át a beruházást az önkormányzattól, és a megállapodás értelmében az uszoda majdani üzemeltetését is a központi költségvetésből finanszírozzák majd.

A keddi helyszíni bejárással kapcsolatos hosszabb tudósítással hamarosan jelentkezünk.