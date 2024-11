Pénteken reggel a Halas utcában, Szekszárdnak azon a részén, amelyet a köznyelv „Csikágónak” is nevez, néhány ott lakóval és az önkormányzat szakembereivel tanácskoztak, hogyan lehetne a sok éve gondot okozó szeméthalmokat, ha nem is megszüntetni, de nagyságukat mérsékelni. Irgalmatlan mennyiségű szemétre panaszkodnak a lakók, s arra, hogy az áldatlan állapotoknak köszönhetően a patkányok is gyors ütemben szaporodnak. Nagyon szeretnék, ha szebb, tisztább lenne környékük.

Áldatlan állapotokat kell megszüntetni Szekszárd „Csikágónak” nevezett részén

Fotó: A szerző felvétele

Elhangzott, vannak többen, akik egyéb szempontból is renitensek, például nem fizetik a közüzemi számlákat, milliót jóval meghaladó adósságot halmoztak fel. Bár szinte semmi remény arra, hogy az törlesszék, az őket védő paragrafusok alapján nem lehet náluk a szolgáltatást megszüntetni.

Az Alisca Terra köztisztasági brigádja naponta összeszedi az elvihető szemetet, de gond, ha el akarják vinni a lomizásból, innen onnan összegyűjtött rengeteg kacatot, tiltakoznak, mondván azt nem lehet, mert egyik része fa, ami tüzelőanyag, hogy télen meg ne fagyjanak, a másik meg fém, hasznosítható ipari alapanyag, nehogy elvigyék.

A lakók elmondták, a gyűjtögetők nem csak saját udvarukban, házuk környékén építenek szeméthalmokat, hanem úgymond bérlik, ismerősök udvarát is. Adnak nekik némi pénzt és teherautó számra oda hordják a kacatokat. Egyikük azt mondta, megoldást hozna, ha megbüntetnék őket, valaki közbeszólt, sincs is miből, úgysem fizetnék ki. Hát akkor ültessék le őket! – jött a válasz.

A panaszos lakók az önkormányzat segítségét kérik. Dr. Fusz György alpolgármester csak megerősítette, hogy itt áldatlan állapot jött létre. Ezért a roma önkormányzattal közösen kidolgoznak egy programot, s mert az itt lakók egy része is tenne a jobbításért, azt várja, hogy amikor hoznak ide konténereket, ők is segítsenek eltávolítani a szemetet. Sokaknak van rendes portája, ők is bizonyára segítői, motorjai lesznek a kedvező változásnak, amelyhez megad minden segítséget az önkormányzat is.