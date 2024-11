Időszaki tárlattal tiszteleg Szentesi Alajos, vagy ahogy tanítványai és sok paksi máig emlegeti, Lala bácsi emléke előtt a Paksi Városi Múzeum az egykori testnevelő tanár, edző születésének századik évfordulója alkalmából. A szerdai megnyitón elsőként Nagy Balázs alpolgármester mondott köszöntőt, emlékeztetve a megjelenteket arra, hogy Lala bácsi Paks sportéletének alapjait tette le. Amellett, hogy alapítója a város kosárlabdacsapatának, számos tanulmánykötetet jegyez, amelyek megörökítik a település sporttörténelmét.

Annyi érdeklődő érkezett a Szentesi Alajos tiszteletére rendezett kiállítás megnyitójára, hogy csak az udvaron fértek el

(Fotó: Molnár Gyula)

Szentesi Alajos teremtette meg a város kosárlabdacsapatának alapjait

Kováts Balázs atomerőművi szakmérnök, az Energetikai Szakközépiskola alapító igazgatója egykori tanítványként emlékezett vissza Szentesi tanár úrra. Felidézte gyerekkorából az első találkozást a Dunánál, egy gimnáziumi nyílt napot, amelyen a paksi iskola csapata kosárlabda mérkőzést vívott a kalocsai gimnáziuméval, és amelyen Lala bácsi ifjonti hévvel vetette bele magát a meccsbe. Azt, hogy szülei egy társaságba jártak vele, így meg tudhatta, hogy nemcsak kiváló sportember, hanem a bortermelésben is jeleskedett és hegedűn is játszott. Majd pedig tanítványaként megtapasztalta azt is, milyen odaadással neveli sportszeretetre a diákokat.

A Vak Bottyán Gimnázium akkoriban költözött mai helyére, ahol Szentesi tanár úr legnagyobb örömére már egy fedett tornacsarnok állt rendelkezésre, így pedig négy évszakossá vált szeretett sportága, a kosárlabda. – Lala bácsi bebizonyította, hogy egy tornatanár is alkothat maradandót, hiszen megteremtette a város kosárlabdacsapatának alapjait – fogalmazott Kováts Balázs. Arról is beszélt, hogy Lala bácsi, amíg tehette, mindig ott volt az ASE meccsein. Tanítványai körében szurkolta végig a mérkőzést, és osztotta meg velük szakmai gondolatait a szünetekben.

Kováts Balázs egykori tanítványként méltatta Lala bácsit

(Fotó: Molnár Gyula)

Fazekas Ferenc, a Paksi Városi Múzeum igazgatója kiemelte, hogy az intézmény fontos feladatának tekinti a helytörténeti anyagok összeállítását, és hogy emléket állítson a helyi géniuszoknak. Szentesi Alajos sokoldalú személyiség volt – hangsúlyozta az igazgató, majd köszönetet mondott a családtagoknak a segítségükért, valamint Kövi-Ónodi Gyöngyi igazgató-helyettesnek, a tárlat összeállításáért. Szentesi Alajos gyermekei a szép számú megjelentnek fejezték ki hálájukat, amiért megtisztelték a megnyitót. Többek között egykori tanítványok, testnevelő tanárok, a város sportéletének mai alakítói vettek részt az eseményen. A kiállításon számtalan fotó látható, illetve levelek, visszaemlékezések és személyes tárgyak is helyet kaptak, például Lala bácsi stopperórája és sípja is.