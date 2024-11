A szekszárdi Újvárosi temetőbe sorra érkeztek gyalogosan a gyerekes családok, a házastársak péntek délelőtt, ám voltak, akik egyedül mentek szeretteik sírjához.

Generációk nyugszanak egy helyen

Idős asszony barátai sírjánál rendezkedett, Mindenszentek napján őket látogatta meg, előző nap pedig a szekszárdi Alsóvárosi temetőben elhunyt férjét és a fiát. Egy házastársával érkezett gyászoló lapunknak elmondta, hogy ők tősgyökeres szekszárdiak, és a rokonságuk általánosan az Újvárosi temetőben tér végső nyugalomra már az 1800-as évektől kezdve.

– Itt nyugszanak a családtagjaim, szüleim, nagyszüleim, apósom, anyósom, nagynéném és gyerekei – mondta lapunknak.

Egy másik családapát is sikerült megszólaltatnunk, ő biciklivel érkezett a családi sírbolthoz.

– Itt nyugszik édesapám, édesanyám, az idősebb fiam és a feleségem, és már az én nevem is ott van. Kicsivel arrébb a testvérem és a nagymamám nyugszik – mondta és hozzátette, hogy ő már felkészítette másik fiát, hogy az apja temetéséről neki kell gondoskodnia. Medinaiak, de erősek a szekszárdi gyökereik is, a rokonságuk zöme az Újvárosi temetőben nyugszik.