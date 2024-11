A tamási termálfürdő, annak működtetése is jelentős hangsúlyt kapott a város önkormányzatának legutóbbi ülésén. A Porga Ferenc polgármester vezette testület elfogadta a létesítmény működtetőjének háromnegyedéves beszámolóját. Ezzel együtt úgy döntött, hogy a szükséges forrásokat saját költségvetéséből támogatásként biztosítja az üzemeltető vagyongazdálkodó kft. számára. Ez az összeg idén közel 30 millió forintra rúg. Porga Ferenc kiemelte, hogy a fürdő folyamatos nyitva tartása télen is fontos várospolitikai üzenet, és bízik a kormányzati támogatásban, amivel megvalósulhatnának a jövő év áprilisáig tervezett helyreállítási munkálatok.

A tamási termálfürdő gyógyvize számos ízületi baj hatékony kezelését teszi lehetővé. Fotó: Mártonfai Dénes

Helyi adórendelet módosítása

Az ülés másik fontos napirendi pontja a város adórendeletének módosítása volt. Az önkormányzat 2016 óta nem változtatott a helyi adókon. Azonban a gazdasági körülmények és a megemelkedett költségek szükségessé tették a felülvizsgálatot. Ennek értelmében a magánszemélyek kommunális adója lakásonként évi 8 ezer forintról 12 ezer forintra emelkedik. Emellett a testület bővítette a mentességek körét a szociális alapon támogatottak és a külterületi, közműellátással kevésbé rendelkező ingatlanok esetében.

Építmény- és telekadó változások

Az építményadó mostantól a gazdasági társaságok és vállalkozások által használt épületekre is kiterjed, 400 négyzetméter felett évente négyzetméterenként 350 forint fizetendő. A telekadó módosítása érinti a nem magánszemély tulajdonában lévő telkeket, illetve a mezőgazdasági tevékenységre használt, 400 négyzetmétert meghaladó területeket, amelyek után egy hektárig négyzetméterenként 100 forint adót kell fizetni.

A tamási termálfürdő is profitálhat

A testület egyetértett egy TOP-os pályázat benyújtásával, amely a termálfürdő felújításához nyújtana anyagi támogatást. Ezen felül a város rendelőintézetének fejlesztéséről is tárgyaltak, amelynek részeként mammográfiai és röntgenkészülékek elhelyezésére alkalmas helyiségeket alakítanak ki. Az erre a célra rendelkezésre álló 12 millió forinthoz most még egymillió forintot hozzátett a város. A kivitelezés már el is kezdődött.

Széles András főállású alpolgármester azt kérte, hogy december elsejétől társadalmi megbízatású alpolgármesterként láthassa el feladatait. A testület a kérést támogatta, ami azt jelenti, hogy az említett dátumtól Tamási önkormányzata két társadalmi megbízatású alpolgármesterrel működik. Azaz, az egyik a testület tagjai közül választott, a másik pedig külsős, aki az üléseken tanácskozási joggal vesz részt, de szavazati joggal nem rendelkezik.