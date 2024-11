Azonnali hatállyal megszüntette Tavi Tamás, a Paksi Közlekedési Kft. ügyvezetőjének munkaviszonyát a város képviselő-testülete. Erről szerdai ülésükön döntöttek. A gyors határozathozatalra egy különleges helyzet miatt volt szükség. Heringes Anita polgármester az ülésen elmondta, hogy nemrégiben egy zárt borítékot hagyott valaki a városháza portáján, amelyben egy 2023. júliusi és egy 2024. áprilisi dátummal ellátott összeférhetetlenségi nyilatkozat volt Tavi Tamás aláírásával. A nyilatkozatok arról tanúskodnak, hogy az ügyvezető két másik helyen munkára irányuló jogviszonyt létesített, ez azonban összeférhetetlen a Paksi Közlekedési Kft.-nél betöltött tisztségével. Ezt viszont fel lehetett volna oldani az által, ha Szabó Péter, akkori polgármester felé jelzi az új munkaviszonyokat, ő ezeket engedélyezi, és ennek megfelelően módosítják Tavi Tamás munkaszerződését az önkormányzati cégnél.

Tavi Tamás munkaviszonyának azonnali megszüntetéséről született határozat

Fotó: Molnár Gyula

Keresték, de nem érték el Tavi Tamást

Mindezeknek azonban nincs nyoma. A bizonyítékok, az engedély bemutatása érdekében nemcsak a polgármester, hanem a képviselő-testület PDF-es és fideszes tagjai is próbálták felvenni a kapcsolatot az ügyvezetővel, eredménytelenül. Az önkormányzat így kényszerhelyzetbe került, ugyanis azt követően, hogy tudomásukra jutott az összeférhetetlenség, tizenöt napjuk van annak tisztázására, máskülönben jogszabályt sértenek.

Ez a jogvesztő határidő a testületi ülés napján járt le, így Heringes Anita szerint az egyetlen lehetőség az ügyvezető munkaviszonyának azonnali megszüntetése volt. Ezzel szemben Leber Ferenc és Benke Gábor, fideszes képviselők azt szorgalmazták, hogy hagyjanak időt a döntésre, és egy ad hoc bizottság vizsgálja meg az ügyet. Ugyanis ha az munkaügyi bíróság elé kerül, és nem a képviselő-testületnek adnak igazat, akkor az önkormányzatnak fizetési kötelezettsége lesz. A testület végül nyolc igen és négy tartózkodás mellett Tavi Tamás munkaviszonyának azonnali hatályú megszüntetéséről döntött.

Két új cégvezetőről döntöttek

Ez azonban azt is jelentette, hogy az utódjáról is határozni kellett, mivel a jogszabályok alapján a cég egy napig sem maradhat ügyvezető nélkül. Így Csapó Sándort nevezték ki a Paksi Közlekedési Kft. ügyvezetőjének. Egy másik önkormányzati cég vezetői tisztségéről is döntés született, és kinevezték a DC Dunakom Zrt. élére dr. Sárosi Józsefet.