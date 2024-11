A szülők körében sok esetben dilemmát okoz, hogy mi legyen a gyermek neve. Persze még mindig vannak, akik szeretik a régi magyar királyokról elnevezni a fiaikat, de például a Belügyminisztérium listáján már csak a László fért fel harmincadikként a TOP 100-as listára. A babanevek tekintetében erősen megváltozott az igény.

Babanevek: Tavaly 469 kérelem érkezett szülőktől egyedi keresztnevek engedélyezésére, melyből 70-et fogadott el a Nyelvtudományi Központ. A választható fiú- és lánynevek köre ezzel 4570-ra nőtt.

Babanevek: Dominik a fiúknál, Hanna a lányoknál a legnépszerűbb

Tavaly összesen 376 gyermeket anyakönyveztek Andrásként első utónévvel az előző esztendőben. A 2023-as rangsorban az István már csak 37., tavaly országosan mindösszesen 354 alkalommal választották szülők a gyermekeiknek az István nevet első utónévként. A Béla pedig már nem is szerepel a TOP 100-ban, ám ezzel szemben az első a Dominik lett 1249 névadással.

Érdekes az is, hogy a fiúknál a Nolen a 17. (588 névadás), a Miron a 64. (187 névadás), a Denisz pedig a 70. (166 névadás), de a százas listára felfért még az Eliot, a Mirkó, a Merse, a Laurent, a Kolen és a Maxim is. A lányoknál a Hanna az első 903 névadással, rögtön mögötte az Anna 901-gyel zárt, a harmadik a Luca, a negyedik legnépszerűbb pedig a Zoé. A lány utónevek listáján is vannak újszerűen hangzó utónevek, mint például a Milla, a Nazira, a Zejnep vagy éppen a Luna.

Sokan kértek egyedi keresztnevet is, de sokat elutasítottak

Tavaly 469 kérelem érkezett szülőktől egyedi keresztnevek engedélyezésére, melyből 70-et fogadott el a Nyelvtudományi Központ. A választható fiú- és lánynevek köre ezzel 4570-ra nőtt. Raátz Judit, a Nyelvtudományi Központ tudományos főmunkatársa elmondta, rendkívül kedveltek a török eredetű nevek (Ájlá, Nazir), mely a török tévésorozatok népszerűségének köszönhető. Az olyan, mesealakoktól kölcsönzött neveket is gyakran kérik a szülők, mint például Lolka vagy Nia.

Íme a tiltólistás babanevek: Jézus is szerepel benne

Tavaly a Nyelvtudományi Központ a 469 kérelem közül nem fogadta el például az uniszex neveket (ilyen volt a Baran, Dzsánszu). Emellett számos kettős keresztnév-javaslatot, és a kirívóan egyedi neveket (Csillagfény, Pumba, Jézus, Szentistván) és becenévi alakokat is elutasított.

Ugyanakkaor egyes nevek rövidült alakjai (Dárisz, Korbin, Tiágó), új kettős keresztnevek (Emilin, Annarózsa) és irodalmi névalakok (Galahad, Legolasz, Szmilla, Zaira) is felkerültek az engedélyezett nevek listájára.

Néhány új név, ezekkel hamarosan az óvodákban, iskolákban is találkozhatnak a pedagógusok

Lánynevek: Ájlá, Ancsa, Annarózsa, Bojka, Kikerics, Söván, Szmilla, Teca, Zaira. Fiúnevek: Berk, Dárisz, Gábris, Klinton, Nazir, Pipó, Sztoján.