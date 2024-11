Szokatlan látvány fogadhatja idén halottak napján a bonyhádi temetőbe érkezőket: több mint ezer síron sárga cédula hívja fel a figyelmet a megváltás lejártára. Talán nem ezt a látványt várnánk az emlékezés napján, ám a temetőgondnokság úgy döntött, hogy az ünnepi időszakot felhasználva figyelmeztetik a távoli rokonokat, hiszen most van rá a legnagyobb esély, hogy a hozzátartozókat értesíteni tudják. A Bonycom Kft., amely a temető fenntartásáért felelős, így próbál megoldást találni a helyhiány és a sírok elhanyagoltságának problémájára, amivel nem csak Bonyhád, hanem az ország számos más temetője is küzd. A lejárt és elhagyatott sírhelyek problémája egyre nagyobb Tolnában is. A gondozatlan sírok látványa szomorú képet fest, és a temetők fenntartóinak is kihívást jelent.

Elhagyatott sírhelyek és lejárt határidőre figyelmeztető sárga cédulák a temetőkben

Fotó: Máté Réka

Elhagyatott sírhelyek és a távoli rokonok dilemmája

Számos rokon számára problémát jelent a távol élő hozzátartozók sírjainak rendszeres gondozása. A Bonycom Kft. tájékoztatása szerint nincs kapacitásuk felkérésre, megbízásra a sírgondozást vállalni, ezt a Panteon Kft. munkatársa is megerősítette. Sok más Tolna vármegyei településen is hasonló a helyzet: egyes temetőkben nem csak a helyhiány, hanem a sírok rendezettségének problémája is aggodalomra ad okot.

Mit tehetünk, ha lejárt egy sírhely?

A lejárt és gondozatlan sírhelyek problémája évről évre nagyobb méreteket ölt. Bonyhád esetében az idén kiragasztott sárga cédulák egyfajta figyelmeztető szerepet töltenek be, hogy az érintett hozzátartozók időben újraváltsák a sírhelyet. Az elhanyagolt sírhelyek azonban nemcsak esztétikai kérdést vetnek fel, hanem a temetőhelyek fenntartásával kapcsolatos felelősséget is.

A törvény alapján, ha egy sírhely megváltása lejárt, az újraértékesíthető, de az önkormányzatok és fenntartók igyekeznek első lépésként kapcsolatba lépni az örökösökkel. Azonban, mint ahogy a temetőgondnokok hangsúlyozták, a sok esetben elavult nyilvántartások miatt a rokonok elérhetősége már nem aktuális. Bonyhádon most ezért döntöttek a figyelmeztetések kihelyezése mellett. Csak a bonyhádi temetőben 1200 ilyen felhívást tettek ki idén. Legutóbb erre a 2010-es években került sor.