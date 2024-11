A vármegyei közgyűlés alelnökei közül ketten szólaltak fel a partnertalálkozón. Zsikó Zoltán arról beszélt, hogy ez az esemény az egyik legkiemelkedőbb a vármegyében, ám túlmutat a szakmai együttműködésen. – Hiszünk az emberi kapcsolatok erejében. Egy közös célért, Tolna vármegye fejlődéséért dolgozunk – mondta.

A másik felszólaló alelnök, Vizin Balázs arra is kitért, hogy korábban újságíróként is mindig büszkeséggel töltötte el, amikor szűkebb pátriájából, Bonyhád térségéből kerültek fel cégek a százas listára. Most pedig már politikusként érzi felelősségét, hogy segíteni tudják a vállalkozásokat. Emellett úgy látja, hogy a vármegyei iparkamara tavaly megújult elnöksége katalizátor szerepet vett fel, és ehhez csatlakoznak a vállalkozások is.

Rákóczi Péter, a Paks II. Atomerőmű Zrt. kommunikációs igazgatója

Fotó: Mártonfai Dénes

Már kovácsolják az új paksi erőmű reaktortartályát

Rákóczi Péter, a Paks II. Atomerőmű Zrt. kommunikációs igazgatója a Paks II. projekt aktualitásairól számolt be. Elmondta, hogy az 5-ös blokk nukleáris szigete alatt elkészült a talajszilárdítás, és ezt követően a 6-os blokk területén is elkezdődhetett ez a munkafolyamat. Idén szeptemberben az 5-ös blokki munkagödör mélyítése is megkezdődött. Ennek során helyenként 23 méteres mélységig termelik ki a talajt. Az 5-ös blokkot érintően fontos előrelépés, hogy nyáron megérkezett a zónaolvadék-csapda, illetve elkezdődött a reaktortartály kovácsolása.