Kétségtelen, hogy a fogyasztói társadalom egy olyan világot teremt, ahol az anyagi javak birtoklása vált az alapvető életszemléletté. Ahelyett, hogy próbálnánk meg megérteni a pillanat mélységét, inkább a rohanásban keresünk vigaszt, és amikor a piac egy kicsit „megáll”, azonnal pánikba esünk, vagy éppen pánikvásárlásra adjuk a fejünket.

Az ünnepek közeledtével úgy tűnik, elkerülhetetlen a pánikvásárlás jelenségével szembesülni

Forrás: vg.hu

Egy-egy ilyen helyzetben fokozottan tapasztalhatunk magunk körül türelmetlenséget. Ahelyett, hogy az ünnephez közeledve valóban az elmélyülés lenne a középpontban, a zűrzavart az üzletekben éljük meg.

Pánikvásárlás helyett tervezzünk

Pedig lenne megoldás, és mindannyian képesek is lennénk azt végrehajtani: tervezéssel talán elkerülhetnénk ezt a vásárlási őrületet, és nem kellene úgy éreznünk, hogy ha nem kapjuk meg mindazt, amit a tömeg előtt próbálunk elérni, akkor valami fontosat hagyunk ki. És talán akkor még egy kedvesebb, türelmesebb oldalunkat is láthatnánk, ha nem az üzletek sorai között, hanem a mindennapokban is próbálnánk egy kis nyugalmat és együttérzést találni.