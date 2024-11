Nem mindegy: erdei köbméter vagy ömlesztett köbméter 42 perce

Tüzelővásárlásnál figyelni kell, idén is aktívak a csalók

Javában tart a fűtési szezon, de sokan menet közben szerzik be az alapanyagokat, mert egyszerre túl nagy kiadás lenne. Ezt használják ki a csalók is. Tüzelővásárlásnál érdemes arra is figyelni, mi a különbség az erdei köbméter és az ömlesztett köbméter között, valamint, hogy a fafajták nedvességtartalma milyen.

Sokan nem tudják, mi a különbség a kétfajta köbméter között: az erdei köbméter egységesen egy méteres sorokba rendezett, egy méter hosszúságú feldolgozatlan farönkökből rakott, 1,7 méter magasságú farakás. Egy erdei köbméternyi fa jellemzően 10-13 mázsa fának felel meg – írta a Nébih a honlapján. Tüzelővásárlásnál nem mindegy tehát hogyan számolunk. Tüzelővásárlásnál nem mindegy, milyen faanyagot vásárolunk és az sem mindegy, milyen súlyban - erdei- vagy ömlesztett köbméterben - számolnak

Fotó: Szendi Péter / Forrás: MW Tüzelővásárlásnál kétféle hirdetéssel találkozhatunk Egy ömlesztett köbméternyi 5-7 mázsának felel meg fafajtától és nedvességtől függően. Favásárláskor kétféle hirdetés jöhet velünk szembe: az egyik köbméterben (erdei köbméterben), a másik súlyban adja meg a tüzelő mennyiségét. A súly alapján történő vásárlás több problémát is felvethet: például nem minden eladónál található hitelesített mérleg, a vásárló a kiszállításkor pedig nem tudja pontosan ellenőrizni a súlyt – írja a Nébih. Továbbá a nedves fa nehezebb, mint a száraz, így drágábban lehet beszerezni. Súly szerinti vásárláskor hitelesített mérés szükséges, amelyről bizonylatot is kell kapnunk. Hazánkban az akác a leggyakrabban kínált tüzelőfa Az akác a keményfák között az egyik legalacsonyabb fűtőértékkel bír. Az előnye, hogy már frissen is jól ég 35-40 százalékos víztartalom mellett is, ami egyszerűsíti az árusítást, hiszen rövidebb szárítási idő szükséges. A bükk hosszabb száradást igényel, viszont száraz állapotban igazán jó tüzelő, magas fűtőértékkel. A tölgy hasonlóan hatékony, a fűtőértéke köbméterenként 2940 kWh, ami megegyezik az akác és bükk értékeivel, de a gyertyán (3080 kWh) és a cser (3360 kWh) még jobb teljesítményre képesek. A cser lassabban szárad, kizárólag szárazon ég jól, ám sokáig izzik. A puhafákhoz tartozik a nyár, a kőris, a juhar és a szil. Ezek alacsonyabb fűtőértékük miatt kevésbé ajánlottak, a fűtőértékük a legjobb tüzelőfák harmadát éri el. A nyír esztétikus látványt nyújt nyitott kandallókban, szépen ég, viszont gyorsan fogy, emiatt nem ideális fűtésre. A fenyő főként begyújtáshoz javasolt, de a gyanta szennyezheti és károsíthatja a kéményt.

