A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) telefonos ügyintéző rendszerétől megtudtuk, hogy a jelenleg ismert Ügyfélkapu azonosítási módja jövő év január tizenötödike után már nem lesz elérhető. Többfaktoros azonosítási rendszerek közül választhatunk, az egyik a DÁP digitális állampolgárság program, a másik az Ügyfélkapu+. Tehát csak a belépés módja változik majd, az Ügyfélkapu marad. A bejelentkezés tehát kizárólag DÁP eAzonosítással vagy Ügyfélkapu+ azonosítással történhet 2025. január tizenhatodikától.

Sürget az idő, érdemes áttekinteni az ügyeinket. 2025 januar tizenhatodikától változik az Ügyfélkapu rendszere, döntenünk kell mit választunk

Változik az Ügyfélkapu

A NAV ügyintéző rendszere szerint a lényeg tehát a többfaktoros azonosításon, egy tudásalapú azonosításon van. Mi választunk a két bejelentkezési lehetőség közül. Ha az Ügyfélkapu+-t választjuk, akkor ezen alkalmazást például letölthetjük a telefonunkra. A felhasználónevünk és a jelszavunk mellett pedig a rendszer minden alkalommal belépési kódot küld majd.

Ha digitális állampolgárok szeretnénk lenni, ez annyival bonyolultabb, hogy személyes ügyintézést igényel. Be kell fáradnunk a helyi kormányhivatalhoz, ahol személyesen kell regisztrálnunk. Digitális állampolgárokként több lehetőségünk lesz, például elektronikus személyi igazolványt birtokolhatunk, a rendszeren keresztül pedig akár a személygépkocsi átiratást is el tudjuk végezni.

Száraz tudnivalók

A Zala Vármegyei Hírportál összefoglalta a száraz tudnivalókat. Az ügyfélkapus regisztrációt nem csak elektronikusan, hanem okmányirodában, kormányablakban, az adóhatóság kiemelt ügyfélszolgálatain, vagy külképviseleteken is megteheti. Az Ügyfélkapu+ kétlépcsős azonosítás célja, hogy emelje az elektronikus azonosítás biztonsági szintjét. További részletek itt találhatók.

A Digitális Állampolgár (DÁP) alkalmazással 2026-ig online, mobiltelefonnal is elintézhető szinte minden fontosabb, közigazgatást érintő ügy. A Zaol hírportál szerint érdemes digitális állampolgárrá válni, hiszen az igazolvány, az ügyintézés és az aláírás is elérhetővé válik okostelefonon. A későbbiekben az állami szolgáltatásokkal és a közműszolgáltatások fizetéséhez kapcsolódó biztonságos megoldásokkal és piaci szolgáltatásokkal is kibővül a rendszer.