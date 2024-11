Gyermekkorom kedvenc ünnepi mesekönyvében nem is a mesére emlékszem. Viszont a kép, ahogy egy város lakói a havas főtéren körbetáncolják a felékesített karácsonyfát, örökre megmaradt bennem. Mintha én is ott lettem volna az ünneplőkkel. Minden karácsonykor, amikor meglátom a város karácsonyfáját, kedvem támadna abban a nagy örömben és egyetértésben körbetáncolni, ahogy annak idején kislányként a képen láttam. És milyen érdekes, hogy igazából a kép nincs is messze a valóságtól, mert minden évben megtörténik a karácsonyi csoda, és a Béla téren büszkén, teljes díszében áll a város karácsonyfája. Talán nem is jut eszünkbe, hogy e mögött a karácsonyi csoda mögött is mennyi ember önzetlen munkája és odaadása van.

Égi jel lenne a galamb? Ez a pompás fenyő a város karácsonyfája

Fotó: beküldött

Egy nordmann fenyő a város karácsonyfája

Ahogy a galamb a fa tetején szimbolikusan megjelent a kiválasztás napján, úgy szállhat meg minket is az ünnep szelleme, mikor gyönyörködünk majd a felállított fenyőben. Idén egy különleges nordmann fenyő tölti be a város karácsonyfája szerepét, amelyet egy szekszárdi lakos ajánlott fel. A fa nemcsak impozáns, hanem története is van: húsz évvel ezelőtt ültették ki a kertbe, miután a vásárláskor a barátnak szánt fenyőért nem jött el az illető. Így nőtt-növögetett 20 éven keresztül, hogy most karácsonyi ékességként tündököljön a Béla téren. A fát a főkertész és az illetékes képviselők választották ki, figyelembe véve annak szabályos formáját és megközelíthetőségét.

A város karácsonyfája mögött rengeteg munkálat áll: a darus cég, a főkertész és a közterület-felügyelet közös együttműködésében zajlik a fa kivágása, szállítása és felállítása, amit a szekszárdiak is figyelemmel kísérhetnek. Idén november 26-án, kedden vágják ki és szállítják a Béla Király térre a fenyőt, amiben az Alisca Terra munkatársai, a Duna-Daru Kft., és az Euro Fuvar Bt. közösen nyújtanak nélkülözhetetlen segítséget. Mindegyik cég évek óta ingyen vállalja ezt munkát, így biztosítva, hogy a város karácsonyfája épségben kerüljön a Béla térre. A díszítést minden évben az önkormányzat munkatársai végzik, és idén is az előző évek gyakorlatához hasonlóan zajlik majd a fadíszítés. A cél, hogy a város karácsonyfája egyszerre legyen lenyűgöző és ízléses, megőrizve természetes szépségét.