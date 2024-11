A védőnő, Fenyvesiné Szűcs Zsuzsanna (szemben) egy kismamának ad tanácsot Fotó: A szerző fotója.

Készen kapja a képet, nem fejlődik ki a képzelőereje

Hihetetlen de igaz, hogy némelyik szülő már óvodás korban okostelefont ad a gyerek kezébe. A modern kütyük miatt átalakul a védőnői munka is.

– Sokat változott a feladatellátás a számítástechnika, az internet megjelenésével?

– Rengeteget – monda. – Egyrészt jó ez, mert a bődületesen megnövekedett adminisztrációt már el se tudnánk látni számítógép nélkül. Másrészt elszomorító, hogy pont az anyai, szülői szerepre amúgy se nagyon alkalmas fiatalokat vonja el leginkább a gyerekkel való törődéstől. Igyekszem a kismamák gondolkodását strukturálni, terelgetni, mert sokan belevesznek a webes kalandozásokba. Felmérhetetlen kárt okoz a mai világban az internet, a böngészés, az eszközhasználat. Kapcsolattartás a közösségi médián keresztül van, a családon belül nincs. Az anyai, a szülői ösztönök eltűnnek. Már nemcsak az informálást és a szórakoztatást, hanem a problémák megoldását is külső segítségtől, eszközöktől várják. A kisgyereket odaültetik a tévé elé, vagy a kezébe adják az okos telefont, hogy azzal foglalkozzon, s az anya „szabad” lehessen. Annyira lejön ez sokszor itt a váróban is! Van, hogy ülnek egymás mellett egy szó nélkül, és az anya is, a hároméves gyerek is nyomkodja, pörgeti a telefonját. És nemcsak a kevésbé művelt, de a magasan kvalifikált szülőknél is előfordul ilyesmi. A picik készen kapják a képeket, nem fejlődik ki a képzelőerejük, a fantáziájuk. Mindezekből következik, hogy egyre több a problémás, a viselkedészavaros gyerek.

– Nem bánta meg, hogy ezt a pályát választotta?

– Nekem ez nagyon testhezálló munka. Erre születtem. A falusi időszakot is szerettem, és a mostanit is, a nehézségek ellenére. Ha csak néhány gyereknek, szülőnek tudtam segíteni, már megérte.