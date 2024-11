Ahogy megérkezik a Szőke család, László, Magdi, két lányukkal, Anikóval és Enikővel, ösztönösen hellyel és egy pohár frissítővel kínálom őket. Azonnal el is kap a lámpaláz, mintha egy láthatatlan vizsgabizottság előtt állnék, ahol minden szavam és mozdulatom patikamérlegen mérettetik meg. Vajon megütöm a mércét? – kérdezem magamtól. Hiszen egy olyan család látogatott meg a szerkesztőségben, akiknél már a felmenők is a vendéglátás meghatározó szereplői voltak. A beszélgetés végére pedig kiderül: bizony jól gondoltam. Laci és Magdi, nem kritikusan, de megfigyelték a „fogadjisten” első pillanatait. Nincs is min csodálkozni, hiszen sok évtizedes tapasztalattal ők mindig mindenkit szívélyesen, a vendég kívánságához mérten szolgáltak ki.

A vendéglátás szívverése - a Szőke család

Beküldött fotó

A Szőke család és a vendéglátás gyökerei

A Szőke család számára a vendéglátás nem csupán szolgáltatás, hanem hagyomány, közösség és szenvedély. Ebben a szellemben tevékenykedik évtizedek óta a család több tagja, akik igazi vendéglátó dinasztiaként meghatározó szereplői Tolna vármegyének. A történetük, gyermekeik, és az általuk üzemeltetett tolnai Pince Borozó és mosatni beszélgetésünk is a bizonyítéka annak, hogy mindig szívvel-lélekkel, mosollyal és odafigyeléssel fordultak a vendégeikhez. Emberek ezreihez, akik ültek hajdanán a Kispipa Étterem kockás terítős asztalainál, vagy voltak a Gemenc Szálló valutával fizető külföldi vendégei, esetleg a Sió Csárda óvatos duhajai közül kerültek ki. A vendég, az mindig vendég.

A családi memoárba beágyazódik egy történelmi név, Kádár János. László mosolyogva mondja: „ Édesanyám indította a család vendéglátói pályafutását. Ő már fiatal asszonyként is híres volt a vendégszeretetéről, mindig volt egy története, és persze nagyon jól főzött. Végül a csak Kádár-kúriaként ismert Gyulaj Zrt. Vadászházához került szakácsnőnek. Kádár János, ez ismeretes, nagy vadász volt és sokszor jött le Tolnába. Édesanyám szakácsként nem egyszer főzött az ország vezetőinek. De erről már több cikk és tv-műsor is szólt. Vele kezdődött talán a mi hivatásunk is. De bátyám, Szőke Gyula, aki a Gellért Szállóban dolgozott, az ország legfiatalabb mesterszakácsa, és a Budapesti Gazdasági Egyetem oktatója volt. Ők tanították meg és adták a példát, hogy a vendéglátás nem csak munka, hanem szenvedély.”