A Virágos Magyarország több mint három évtizedes története során környezetszépítésből a fenntarthatóság, a helyi értékek megőrzése és a közösségépítés kiemelkedő mozgalmává nőtte ki magát. Szálka immár második alkalommal kapott díjat ezen a versenyen, a több ezer virágnak köszönhetően, amit a településen minden évben elültetnek.

Több ezer virág díszítette idén Szálkát, emiatt a Virágos Magyarország verseny különdíját nyerték el. A képen Pálfi János polgármester az oklevéllel. Fotó: Beküldött kép

Változatlan népszerűségét jól mutatja, hogy idén is közel négyszáz helyi közösségtől érkeztek a pályázatok a megmérettetés több mint 50 kategóriájára. A kertész- és tájépítész mérnökökből, várostervezőkből és turisztikai szakemberekből álló önkéntes szakmai zsűri értékelése nyomán idén közel 80 szakmai elismerést vehettek át a díjakat felajánló minisztériumok és szakmai szervezetek képviselőitől a települések vezetői.

Csendes Olivér, a Visit Hungary vezérigazgatója a díjátadó gálán elmondta:

Ez a verseny egyúttal kiváló fórum a turizmusban is kihívásként jelentkező zöld átállás legjobb helyi gyakorlatainak bemutatására és népszerűsítésére. Inspiráló volt megtapasztalni, hogy milyen innovációkat és kreatív megoldásokat alkalmaznak a települések közösségei a kedvezőtlen éghajlati hatások ellensúlyozására, amelyekkel a környezeti és társadalmi fenntarthatóságból is követendő példát mutatnak.

Ezek a virágok hozták el a Virágos Magyarország különdíját

Pálfi János, Szálka polgármestere elmondta, hogy évek óta beadják pályázatukat a Virágos Magyarország versenyre.

Idén 400 paprikavirágot, 400 bársonyvirágot, 800 petúniát és 220 tő muskátlit ültettek ki, valamint díszítette még a települést 14 ezer tő levendula is, amit pár évvel ezelőtt ültettek ki és mára szépen elbokrosodtak. – A fővárosból érkezett szakmai zsűri végig sétált a településen és nem csak a virágokat, de a környezetvédelem mellett a település összhangját is pontozták. Nagyon tetszett nekik Szálka, mi pedig nagyon örültünk a különdíjnak – mondta a polgármester, aki hozzátette, a díjjal vásárlási utalvány is járt, melyen virágokat és facsemetéket lehet vásárolni, no és egy szép oklevél is.