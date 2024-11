A Hegyközségek Nemzeti Tanácsa indított el egy belföldi promóciós projektet, melyben a fiatalabb fogyasztókat arra ösztönözik, hogy több borászati terméket fogyasszanak, ezt támadta nyiatkozatában Zacher Gábor. Varga Máté, a Hegyközségek Nemzeti Tanácsának alelnöke a Pénzcentrumnak adott interjújában felvetette annak a lehetőségét, hogy lazíthatnának a borfogyasztást érintő zéró tolerancián, mert a bor nem pusztán egy szeszes ital.

A szekszárdi Mészáros Borászat borásza Bóli Zoltán viszgálja és felügyeli az új rozé bort. Fotó: Makovics Kornel

Zacher Gábor összekeverte a bor fogyasztását az alkoholizmussal

Varga Máté véleménye vegyes reakciókat váltott ki: míg a borászatban kedvező iránynak látják a hazai fogyasztás növelését, Zacher Gábor toxikológus élesen kritizálta a fiatalok alkoholfogyasztásra ösztönzését, hangsúlyozva az egészségtudatosság fontosságát. Zacher szerint a kampány óriási hiba, miért kellene ösztönöznünk ivásra a fiatokat? – tette fel a kérdést a toxikológus.

Én nem szeretném, ha Zacher úrnak több munkája lenne, írta Figula Mihály

A Zacher-nyilatkozatra reagált nyílt levélben Figula Mihály, a balatonfüredi Figula Pincészet borász. Ebből idézünk:

– A kulturált borfogyasztás nem keverendő össze a különféle függőségekkel küzdő és ennek következtében életeket, családokat megkeserítő problémákkal. Mi egy olyan szakma képviselői vagyunk, amely egyidős az emberiséggel, igényesen és környezettudatosan dolgozunk, annak érdekében, hogy a bennünket követő generációk is élvezhessék azt a csodás környezetet, amiben élünk.

Magyarországon több mint 20 borvidékünk van, a szőlő (ebből készül a bor) minden régióban meghatározó kultúrnövénye a tájnak. Művelése és fenntartása a magyar és az európai kultúra fontos feladata. Terméséből rengeteg minden készíthető – és igen, vannak közöttük alkohol tartalmú italok is. Szerencsére a bor 100 százalék szőlőlé, így biztosak lehetünk abban, hogy szervezetünkbe nem kerülhetnek sem E betűk, sem mesterséges színezékek, aromák, stb. És igen, azt is szoktuk mondani, hogy a bor nem alkohol. Egy évben egyszer készíthető el, a szőlő levének erjesztésével, az adott esztendő hiteles tükre, a borász munkáját és a termőhely karakterét méltó módon képviseli.

– Én nem szeretném, ha Zacher úrnak több munkája lenne. Nem szeretném, ha az úrvacsorákon (keresztény rituálé) a bor helyett füves cigit kellene szívni és azt se szeretném, ha karácsonykor, vagy csak egy szürke kedden nem koccinthatnék a 18 éves fiammal szépen terített asztalnál egy magas minőségű borral. És végül természetesen azt sem szeretném, ha a barátaim és a kollégáim 10 év múlva valamelyik „igényes” multi cégnél dolgoznának.