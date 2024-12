A Vármegyeháza adventi ablakai békebeli idők játékait rejtik

Fotó: Mártonfai Dénes

Közös várakozás és ünnepi hangulat

A kezdeményezés az évek során egyre népszerűbbé vált. Idén már 64 résztvevő csatlakozott, köztük családok, intézmények és üzletek is. Az ablakdíszek a város szinte minden részén megtalálhatóak, Parásztától egészen Csatárig. „Az emberek már nagyon várták a felhívást, és amint meghirdettük, aznap jelentkeztek is” – mesélte a képviselő. A dekorációk nemcsak az ablakok mögött lakók számára jelentenek ünnepi hangulatot, hanem az arra járóknak is. Sokan megállnak az utcán, hogy gyönyörködjenek a díszítésekben, és elgondolkodjanak az üzenetükön. „A cél az, hogy egy kicsit lelassítsunk, bevárjuk az ünnepet, amely nemcsak a karácsonyról, hanem a közös élményekről és az összetartozásról is szól. Az adventi ablakok így nemcsak a város díszei, hanem a közösségi lélek ünnepi kifejezői is Szekszárdon.”– foglalta össze Janó Attiláné a karácsonyi gondolatait.