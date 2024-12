Makó Zoltán, a tolnai nagycsaládos, nyugdíjas férfi osztotta meg Facebookon, hogy unokája, Blanka, és annak barátnője, Alexa, milyen megrázó élményt élt át az egyik budapesti bevásárlóközpontban. A két fiatal lány sminkterméket vásárolt. Az üzletből kilépve egy civil ruhás férfi váratlanul megragadta Alexa karját, és erőszakos hangnemben felszólította, hogy menjen vele. Az „embernek nem nevezhető lény” – ahogy Makó Zoltán fogalmazott – nem igazolta magát, és nem viselt semmilyen azonosítót. Emiatt csak sokkal később derült ki, hogy ő valójában a bolt biztonsági őre.

Mindenféle előzetes jelzés, civil ruhában rontott a fiatal lányokra a biztonsági őr Fotó: Shutterstock

A fiatalok kis híján halálra rémültek, mert az őr el sem árulta, hogy milyen céllal rontott rájuk. Az „áldozatok" attól tartottak, hogy valaki el akarja őket rabolni. Blanka azonnal reagált: kiabálni kezdett, és próbálta kiszabadítani a barátnőjét, amit a férfi agresszív viselkedéssel torolt meg. Egyetlen járókelő, egy nő állt meg segíteni, és csak ekkor derült ki, hogy az állítólagos lopás gyanúja miatt fellépő férfi az üzlet biztonsági őre.

Az őr a lányokat egy helyiségbe kísérte, ahol táskáikat átkutatta, de semmilyen lopott árut nem talált. Blanka kérésére a biztonsági kamera felvételeit is ellenőrizték, amelyek alapján szintén alaptalannak bizonyult a vád. Bár az üzlet elnézést kért, a lányok a történtek után sokkos állapotban tértek haza.

Mások is panaszkodtak már a biztonsági őrre

A történet itt nem ért véget: Makó Zoltán családja másnap személyesen is megkereste az üzlet vezetőségét. Zoltán lánya, Henrietta, kérdőre vonta az üzletvezetőt, hogy a történtek után miért dolgozhat tovább az érintett biztonsági őr. A bolt vezetője tanácstalanságot mutatott, és mindössze egy email címet adott a panaszok megírására. Makó Zoltán később azt is hozzátette, hogy több évre visszamenően – az interneten elérhető – vásárlói vélemények között hasonló panaszokat talált. A lányok az esetet követően hosszú időre elkerülik a bevásárlóközpontot.

Szakértők véleménye és tanulságok

Az eset felveti a biztonsági őrök képzésének és az etikus intézkedés iránti elvárásoknak a kérdését. Egy ilyen szituációban a civil ruhás intézkedés, az azonosító hiánya és az erőszakos fellépés nemcsak a vásárlók biztonságérzetét csorbítja, hanem jogi aggályokat is felvet A család tervezi, hogy hivatalos panaszt nyújt be a biztonsági cég ellen. „Nem hagyhatjuk, hogy másokkal is ilyen történjen. Ezek a lányok bátorságukkal példát mutattak, de az elszenvedett sokk következményei még sokáig elkísérhetik őket” – zárta posztját Makó Zoltán.