Kisdorog az elmúlt években olyan fejlődési utat járt be, amely példaértékű lehet más települések számára is. Az elért eredmények mögött Potápi Árpád János fáradhatatlan munkája állt, amelynek folytatását most Csibi Krisztina vállalhatja magára. Az időközi választások nemcsak a parlamenti képviselő személyéről, hanem a közösség jövőjéről is szólnak. Csibi Krisztina elkötelezettsége és eddigi eredményei garanciát nyújtanak arra, hogy Kisdorog tovább haladjon a fejlődés és az összetartás útján.