Az elmúlt években a Tolna Vármegyei Kormányhivatal munkatársai rendszeresen részt vettek hasonló akciókban, évente akár többször is.

Forrás: Facebook

A véradás jelentőségét az is kiemeli, hogy egy véradó akár három ember életét is megmentheti, hiszen a levett vérből többféle vérkészítmény készül. A Vöröskereszt és a Vérellátó Szolgálat továbbra is folyamatosan várja a jelentkezőket, hiszen a mindennapi biztonságos vérkészlet fenntartásához naponta 1600-1800 véradóra van szükség országszerte.