A vármegyeháza dísztermében műsorral kezdődött az ünnep. A Fogyatékosok Nappali Intézményének gondozottjai az Olimpia című műsort adták elő, majd Rákóczi Szilvia gyönyörű éneke következett.

Dr. Kósa Ádám, a Belügyminisztérium fogyatékosságügyi államtitkára is részt vett a megbeszélésen (Fotó: Mártonfai Dénes)

Mindenki képes teljes életet élni

A megható, meggyőző nyitány után az ünnep fővédnöke, dr. Horváth Kálmán főispán köszöntötte a résztvevőket, majd rövid beszédében kifejtette, ennek a napnak a lényege, hogy felhívja a figyelmet arra, amit a műsor is bizonyított, hogy mindenki képes teljes életet élni. Van, akinek ehhez segítségre van szüksége, van, aki maga is meg tudja tenni, mondta, s idézte II. János Pál pápának a Fogyatékos Emberek Világnapjához kapcsolódó mondatát: „A fogyatékosság olyan teher, amelyet a közös menetelés során az erősebbnek kell hordoznia, hogy a gyengébbnek is az övéhez hasonló esélyei legyenek.”

Az ünnepet köszöntő dr. Kósa Ádám jelbeszéddel adta tovább gondolatait. – Elnökasszonytól azt a felkérést kaptam – kezdte –, hogy beszéljek az általam legfontosabbnak tartott intézkedésekről. Azt tartom annak, hogy szeptember elsejétől megalakult a fogyatékossági államtitkárság. Ez tükrözi a kormány elkötelezettségét, hogy minden eszközzel segítsük fogyatékossággal élő honfitársainkat és hozzátartozóikat. Az is cél, hogy a fogyatékossággal élők ne csak szociális intézkedések alanyai legyenek, hanem részt tudjanak venni a társadalom életében.

Ki is él fogyatékossággal?

Említette, Pilinszky János egy beszélgetés során fogalmazta meg, hogy az emberek egymást általában előítélettel tekintik. Ami a látással kezdődik. Hogy néz ki, milyen a haja, a ruhája? A vakok és gyengén látó emberek között ez az előítélet letűnik. Ők csak az emberre fókuszálnak. Végül Pilinszky azt kérdezte, ki is él fogyatékossággal? Aki előítéletekkel él, vagy aki látás nélkül?

– Én azt gondolom – folytatta az államtitkár –, hogy ennek a konferenciának az a célja, hogy felhívja az emberek figyelmét a fogyatékossággal élő emberek nehézségeire, illetve sikereire. A mi küldetésünk pedig, hogy a hazai törvények által tudjuk biztosítani az egyenlő esélyeket az élet minden területen. Ez az első alkalom, hogy a közigazgatásban és annak a történetében közvetlenül tudjuk érvényesíteni azt a jelmondatot, hogy semmit rólunk, nélkülünk.