Az elsőt – amely a bűnbánatot szimbolizálja, s az első emberpárra, Ádámra és Évára utal, akik Istennel elsőként kapcsolatba léptek – vasárnap mindenütt meggyújtották.

Az első adventi gyertyát dr. Fusz György szekszárdi alpolgármester gyújtotta meg (Fotó: Makovics Kornél)

Szekszárdon is fellobbant a gyertyafény a Béla király téren, a város karácsonyfája, s a fából faragott Betlehem melletti adventi koszorún. Vasárnap este dr. Fusz György, a város alpolgármestere a fény gyújtása előtt beszélt a várakozás, a csend, a nyugalom, a lelki béke lényegéről. A békéről, amely talán adventben eljön a világban, s véget ér a fegyverek zajától hangos, szörnyű időszak. Szólt az összefogásról, amely fontos a város életében is, s kívánja, hogy a karácsony áldása hozzon mindenkinek örömet.

Krisztus feltámad a halálból

Az első adventi gyertya fellobbanó fényekor egyházi áldást mondott dr. Kaszó Gyula református lelkipásztor, aki arról szólt, hogy ez a sötétségben felragyogó kis fény is isteni vonatkozással bír. Visszavezet egészen az első, az ember számára leírt isteni szóig, hisz Isten első szava a szentírásban, amit ember lejegyzett az, hogy legyen világosság. Utána Krisztus saját magáról mondja, hogy én vagyok a világ világossága, sőt minket is arra méltat, hogy mi legyünk a világ világossága. Fényjelenségek kísérik az Isten testté válását, karácsonykor, csillagfény, angyali jelenések fénye vezette a három bölcset Betlehembe, és később is, az isteni beavatkozás nyomán mindig fény mutatkozik, amikor Krisztus feltámad a halálból, akkor is a sír sötétjéből világosság ragyog fel.