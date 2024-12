A háborús-, a gender-, valamint a migrációs politika miatt éri a legtöbb támadás hazánkat, hangsúlyozta Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter a telt ház előtt megtartott fórumon. Ezért is fontos, hogy a kormány erős visszajelzéseket, s ezáltal erős felhatalmazást kapjon a magyar emberektől a Nemzeti Konzultáció kérdőíveinek kitöltésével. Gulyás Gergely a kormánypártok országgyűlési képviselőjelöltje, Csibi Krisztina indítása kapcsán azt mondta, ez a térség mindig is a jobboldali, nemzeti gondolkodású emberek fellegvára volt. Hangsúlyozta, hogy most sem tart meglepetéstől a januárban esedékes időközi választáson, a Fidesz-KDNP pártszövetség nagy győzelmet érhet el, ami még inkább segítheti a kormány által bejelentett gazdaságélénkítő programok megvalósulását.

Gulyás Gergely és Csibi Krisztina Bonyhádon (Fotó: Makovics Kornél)

Gulyás Gergely kiváló eredményekről beszélt

„Nem tudjuk, mit vétettünk, hogy ennyi támadás éri a magyar kormányt az európai vezetők részéről. Egy olyan kormányt, amely nagyon sok területen ért el kiváló eredményeket az elmúlt években – itt a családtámogatási rendszert és a határvédelmet is kiemelte –, s amelynek vezetője, Orbán Viktor Angela Merkel német kancellár visszavonulása óta – talán ez is elmond mindent az eredményes munkáról – a leghosszabb ideje hivatalban lévő vezető" – emelte ki Gulyás Gergely.

Csibi Krisztina hazai pályán van

„Ugyanazt a munkát fogja elvégezni, azzal a kedvességgel és hatékonysággal, amit Potápi Árpád Jánostól már megszokhattunk" - ezt már Bánki Erik, az országgyűlés gazdasági bizottságának elnöke mondta Csibi Krisztináról. A Magyarság Háza kisdorogi származású igazgatója pedig úgy fogalmazott, hogy Bonyhádon hazai pályán van.

„Minden ideköt, édesanyám Kisdorogon él, a testvérem a szomszédos település polgármestere. Sok éven át Potápi Árpád János mellett dolgozhattam, tanulhattam, ami a javamra válik, úgy érzem. Mindent meg fogok tenni azért, hogy kiérdemeljem az önök bizalmát" – mondta nagy taps kíséretében Csibi Krisztina. Hozzátette, hogy a január 12-i választásig hátralévő időben a választókerület valamennyi települését fel fogja keresni, s megválasztása esetén az itt élők minden problémájára – ezek között említette a lakhatást, a munkahelyteremtést, a közlekedést vagy az idősellátást – igyekszik majd megoldást találni.