A sport sem maradt ki a fejlesztések sorából: az önkormányzat saját erőforrással kiegészítve pályázott a műfüves focipálya korszerűsítésére. A helyi iskolában folyó labdarúgás oktatása révén ez a beruházás a tehetséggondozást és a fiatalok egészséges életmódját támogatja.

A településen megvalósult fejlesztések összhangban vannak Gyulaj páratlan természeti adottságaival. Fotó: gyulaj.hu

Folyamatban lévő projektek: közösségi terek és fenntarthatóság

A jelenleg zajló fejlesztések középpontjában a közösség és az élhetőség áll. Két nagyobb beruházás zajlik jelenleg a településen a TOP Plusz pályázatoknak köszönhetően. A művelődési ház energetikai korszerűsítése közel 200 millió forintból valósul meg, és várhatóan ez év végére fejeződik be. Az épület nemcsak modern hőszigetelést és napelemes rendszert kap, hanem a mozgáskorlátozottaknak külön mosdó is elérhető lesz az épületben. Ezzel egy időben a Szent Imre téren egy új közösségi piactér kialakítása is folyamatban van, amely 101 millió forintos költségvetésből valósul meg. A projekt célja, hogy a helyi termékek árusítása modern körülmények között történjen, támogatva a helyi gazdálkodókat és kézműveseket. A területen található asztalok, padok, faházak és szociális helyiségek kialakítása mind része a fejlesztésnek, hogy az igényes környezet otthont adjon az árusoknak, de magának a közösségnek is.

Gyulaj jövőképe: út az élhetőbb közösség felé

A közeljövőben újabb fejlesztések várhatók, amelyek tovább növelik Gyulaj vonzerejét és élhetőségét. A Petőfi és Rákóczi utcák teljes körű felújítása 62,5 millió forintos pályázati támogatásból valósulnak meg, a befejezés hivatalosan 2024. december vége. A beruházás magában foglalja az útfelületek, a járdák és a közművek korszerűsítését, amely nemcsak a lakók mindennapjait könnyíti meg, hanem a csapadékvíz elvezetésének problémáját is megoldja.

Gyulaj önkormányzata és vezetői az elmúlt években sikeresen használták ki a pályázati lehetőségeket, és mindig figyelembe vették a lakosság igényeit. A beruházások nemcsak az infrastruktúra modernizációját, hanem a közösségépítést is célozzák.