Volt egyszer egy nemzet, amely a reggeli kávéillatba kapaszkodva próbálta túlélni a hétköznapokat. De jött az éghajlatváltozás, mint egy gonosz varázsló, és mindent elrontott.

Utoljára a kávé ára 2021-ben emelkedett hatalmasat, most újabb drágulás jöhet. Fotó: Mogyorósi Zsolt Pipó/Észak-Magyarország

Válságban a kávé piaca

Hozzácsaptak egy kis brazil aszályt, és a spekulánsok is belekanalaztak a kávéscsészénkbe. A végeredmény? Az arabica kávé drágább, mint az arany, a robusta pedig már nem a kisemberek menedéke. A termelők kávét már alig kínálnak, a pörkölők készletet harácsolnak, mi meg azon gondolkodunk, hogy ideje lenne a pitypanggyökér-főzetre átállni. A minap láttam is békebeli Maci kávét az egyik üzletben. A kotyogós forradalom talán most kezdődik igazán, kérdés, hogy lesz-e elég kávénk a folytatáshoz...