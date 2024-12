A csont a kutya egyik fontos természetes tápláléka, ezért általánosságban javasolható, hiszen jelentős kalciumforrás, főleg a növekedésben lévő nagytestű kutyák számára. Ha nem léteznének mesterséges tápok, amelyek tartalmaznak kalciumot, a csont nem hiányozhatna a kutya étrendjéből, tudatta Dr. Jakab Ferenc, a szekszárdi Fehér Agyar Állatorvosi Rendelő tulajdonosa. A kutyacsont témáját jártuk körbe.

Kutyacsont: szabad-e a kutyának csontot adni? Meg tudja-e emészteni? Ebben a kérdésben általában a mennyiség a kulcsszó. Forrás: Shutterstock

Kutyacsont: szabad- e adni?

Az állatorvos ismertette, hogy nyilvánvalóan a csont megrágásához erős, egészséges fogazatra van szükség, tehát a kölyökkutyák és az idős állatok ebben a tekintetben hátrányos helyzetben vannak. Az a kutya, amelynek emésztőrendszere fokozatosan hozzá van szoktatva a csonthoz, azt meg fogja tudni emészteni. Általában a mennyiség a kulcsszó: a túl sok, vagy túl mohón elfogyasztott csont tud problémákat okozni, például székrekedést, a gyomor- bélnyálkahártya sérüléseit (ez utóbbi igaz főleg a szilánkosan törő szárnyas csontokra, például combcsont, lábszárcsont).

Ennek elkerülésére érdemes a csontot egyéb étellel együtt, vagy utána adni, ugyanis a nem túl éhes kutya alaposabban meg fogja azt rágni, illetve a csont a többi élelemmel együtt (főleg, ha az tartalmaz növényi rostokat is) könnyebben áthalad az emésztőrendszeren. Az említett szilánkosan törő csontok végeit is nyugodtan adhatjuk a kutyáknak, oly módon, hogy erősen kezünkbe fogjuk a csontot és hagyjuk, hogy a kutya egyszer az egyik, utána a másik végét leharapja. Az is helyes, ha nem minden nap etetünk csontot (főleg nagyobb mennyiséget ne!), így az nem fog felhalmozódni a belekben, tette hozzá dr. Jakab Ferenc állatorvos.