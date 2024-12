Mandarinhegyek, dióbéldombok, léggömbfürtök. Vásári kavalkád. Színek, ízek, hangok. Cipők, ruhák, virágok, gyertyák, édességárusok, büfések. Lomisok. Körbesétáló pónik, gyerekekkel. Konyhafelszerélések. Takarítóeszközök. „Jöjjenek, jöjjenek asszonyok!” Téli holmik. „Minden csizma háromezeröt!” Itt-ott zene szól, néhány helyen generátor brummog. Mindent is lehet kapni. A petróleumlámpától a Samu-kalapácsig, a facsemetétől a fonott bútorig.

Stadler László lányával és fiával, hagyományőrző ruhában a vásárban (A szerző fotója)

Nagyapja félnomád vándorjuhász volt

Minden hónap első vasárnapján van vásár a Nagydoroghoz tartozó Bezzegpusztán, egy birkalegelőn. A parkolónak kijelölt területen mintegy ötszáz autó áll. Több mint kétszáz árus kínálja portékáját, közel kétezer érdeklődőnek. Nem volt ez mindig így.

– Az első vásárt 2013 júniusában szerveztük a testvéremmel, Istvánnal – mondja Stadler László. – Akkor még csak 6-7 árus jött el. Aztán felfuttattuk a dolgot. Híre ment. Valamikor én is vásároztam, füstölt húsáruval, mert hentes a szakmám. Pécsre is jártam, most meg Pécsről járnak ide. Érkeznek Szeged, Veszprém térségéből és Budapestről is.

– Mi vonzza őket?

– Nem mondhatom, hogy a családias hangulat, mert tavasszal és ősszel, amikor a legnagyobb a forgalom, többezren megfordulnak itt, de mégis valami összetartozásérzés jellemzi az árusokat és a vásárlókat. Egyfajta nyugodt, falusias hangulat. Van egy csekély helypénz, nincs parkolási díj, nézelődni is szabad, nem muszáj pénzt költeni. Jól érezzük magunkat.

– Önök itt élnek, Bezzegpusztán? Mekkora hely ez?

– Egy család lakja ezt a pusztát, a mienk. Van három gyerekünk, és nagyon szeretjük a szabad életet. Falusi vendéglátással is foglalkozunk, kicsiben, de összességében igyekszünk távol tartani magunktól a pörgést, a technikai civilizációt. Állatokat tartunk, hagyományápolók vagyunk. Apai nagyapám még félnomád módon, vándorjuhászként élt. Bugactól Zaláig legeltettek. Apám már le-letelepedett falvakban, főleg az iskoláztatásunk miatt. Tizenötéves voltam, amikor Bezzegpusztára költöztünk. Kapcsolatba kerültünk az ország különböző helyein élő IX-X. századi hagyományápolókkal. Vannak korabeli ruháink, felszerelésünk és állataink: mangalicák, vízibivalyok, kárpáti borzderes tehenek, magyar kecskék és kistermetű magyar lovak.